Blitz anti-droga nel condominio d’Aurora covo di spaccio e irregolari: due arresti

Passato al setaccio uno stabile in via Bra, traversa di Corso Giulio Cesare, nel quartiere Aurora, luogo dove da tempo i residenti segnalano situazioni di degrado e spaccio di stupefacenti. È il blitz effettuato nei giorni scorsi nel corso di un’operazione di polizie e che ha coinvolto 28 appartamenti.

Nel corso del controllo sono stati arrestati due cittadini di origine senegalese: uno per spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con altri due connazionali denunciati, e l’altro in esecuzione di un ordine di carcerazione per una pena di 8 mesi.

Sette persone sono state accompagnate all’Ufficio Immigrazione per verifiche sulla loro posizione in Italia: per quattro è scattato il provvedimento di espulsione, mentre altre due sono state denunciate per aver ignorato un precedente ordine di lasciare il Paese.

Durante i controlli, la Polizia Municipale, con il supporto di tecnici Iren, ha scoperto tre allacci abusivi alla rete elettrica. Tre le denunce per furto di energia. L’intervento ha visto la partecipazione anche del quinto Reparto Mobile, delle unità cinofile antidroga, della Scientifica e di personale Asl, Italgas e Ireti.