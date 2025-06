Gtt, avanzamento dei lavori alla sede binari di corso Unione Sovietica: il tram 4 torna al capolinea del Drosso

A seguito dell’ultimazione dei lavori di sostituzione dei binari in corso Unione Sovietica, da piazzale San Gabriele da Gorizia a via San Marino, e dell’ultimazione della rotatoria del Drosso, da lunedì 16 giugno 2025 i tram della linea 4 tornano a percorrere l'intera tratta da Falchera a strada del Drosso. Di conseguenza non saranno più in servizio i bus sostitutivi della linea 4N.

Proseguono invece dei lavori per la sostituzione degli scambi tranviari di corso Unione Sovietica angolo corso Tazzoli (lato Sud). Pertanto, i tram della linea 4 continueranno a percorrere corso Agnelli anziché corso Unione Sovietica nel tratto tra piazzale Caio Mario e corso Tazzoli.

Direzione strada del Drosso: da corso Unione Sovietica deviata in corso Tazzoli, corso Agnelli, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica dove effettua capolinea normale all'altezza di strada del Drosso.

Direzione via delle Querce (Falchera): da corso Unione Sovietica deviata in piazzale Caio Mario, corso Agnelli, corso Tazzoli, corso Unione Sovietica, percorso normale.

Inoltre, da lunedì 16 giugno 2025 sono ripristinati i percorsi delle linee 10 TRAM e 10 TRAM Festiva che tornano a percorrere corso Agnelli in entrambe le direzioni. La linea 10 TRAM Festiva effettuerà di nuovo capolinea in corso Agnelli prima di piazzale Caio Mario presso la fermata n. 3380 - “Agnelli Cap”.