 / Campidoglio / Parella

Campidoglio / Parella | 16 giugno 2026, 14:14

Si lanciano dentro il bidone per rubare i vestiti: "Dovete rimuoverlo"

Il comitato “Torino in movimento” chiede lo spostamento del contenitore per abiti usati

Il caso di via Monte Grappa

Il caso di via Monte Grappa

Una segnalazione che mette insieme sicurezza, degrado e gestione degli spazi pubblici. In via Monte Grappa, a pochi passi dalla pista ciclabile, si torna a chiedere la rimozione di un contenitore per la raccolta degli abiti usati.

A sollevare il caso è il comitato spontaneo “Torino in movimento”, attraverso la presidente Federica Fulco.

La denuncia dei cittadini: “Persone dentro al bidone”

Alcune persone (lo dimostrano le foto) si introdurrebbero all’interno del contenitore nel tentativo di recuperare i vestiti depositati, con modalità considerate pericolose.

Si lanciano dentro il bidone per rubare i vestiti, va rimosso” è la sintesi della richiesta che arriva dal comitato, che parla di una situazione non più sostenibile in un’area caratterizzata da un forte passaggio di ciclisti e pedoni. Il timore principale riguarda il rischio di incidenti durante queste manovre improvvisate, che potrebbero comportare cadute o lesioni.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium