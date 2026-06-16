Si lanciano dentro il bidone per rubare i vestiti: "Dovete rimuoverlo"

Una segnalazione che mette insieme sicurezza, degrado e gestione degli spazi pubblici. In via Monte Grappa, a pochi passi dalla pista ciclabile, si torna a chiedere la rimozione di un contenitore per la raccolta degli abiti usati.
A sollevare il caso è il comitato spontaneo “Torino in movimento”, attraverso la presidente Federica Fulco.
La denuncia dei cittadini: “Persone dentro al bidone”
Alcune persone (lo dimostrano le foto) si introdurrebbero all’interno del contenitore nel tentativo di recuperare i vestiti depositati, con modalità considerate pericolose.
“Si lanciano dentro il bidone per rubare i vestiti, va rimosso” è la sintesi della richiesta che arriva dal comitato, che parla di una situazione non più sostenibile in un’area caratterizzata da un forte passaggio di ciclisti e pedoni. Il timore principale riguarda il rischio di incidenti durante queste manovre improvvisate, che potrebbero comportare cadute o lesioni.