Inciampa sulle strisce pedonali: “Colpa della pavimentazione sconnessa”

Inciampa mentre attraversava sulle strisce pedonali in prossimità della fermata del bus 13. E' successo questa mattina in via Nicola Fabrizi 114, nel quartiere Parella. Secondo quanto segnalato, la causa sarebbe da ricondurre a una pavimentazione sconnessa.

A intervenire sono stati alcuni presenti, che hanno prestato soccorso all'anziana, che perdeva sangue copiosamente. Sul posto è stata inoltre allertata la Polizia Locale. A riferire l’accaduto è la presidente del comitato spontaneo “Torino in movimento”, Federica Fulco.

La segnalazione: “Situazione da sistemare”

Secondo il comitato, il punto interessato dall’incidente presenta criticità legate al dissesto della pavimentazione, in un’area particolarmente frequentata da pedoni e utenti del trasporto pubblico. "La segnalazione - racconta Fulco -, è stata inoltrata anche ai vigili urbani, chiamati a valutare la situazione e le condizioni del tratto interessato".