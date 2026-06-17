Da "Belfast" a "fasci me..e", vandalizzate le opere di Murarte in corso Venezia

Vandalizzate le opere d'arte realizzate sui muri di corso Venezia e a Parco Dora, realizzate nell'ambito di Murarte. Nelle scorse ore sono stati compiuti degli atti di sfregio sui lavori fatti dai e dalle giovani artisti torinesi nella Circoscrizione 4.

Le scritte

Persone, vicine presumibilmente agli ambienti di destra estrema, hanno prima coperto i lavori con fogli bianchi con su scritto: "Da Belfast a Torino risorgi Europa". Sopra qualcuno ha tracciato con lo spray fucsia la scritta "Fasci merde rimigrate voi". Proprio ieri era comparsa una frase analoga a quest'ultima nella vicina Borgo Vittoria, sotto la casa della consigliera di Torino Bellissima Carmela Ventra.

Il commento

A condannare gli atti vandalici l'assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Salerno, definendoli azioni "che feriscono profondamente la città e danneggiano gli spazi di libera espressione. Esprimiamo solidarietà alle associazioni che rendono questo progetto un punto di riferimento per gli artisti torinesi, certi che questi comportamenti sciocchi e vigliacchi non fermeranno la loro creatività ed entusiasmo" conclude Salerno.

Da oltre 25 anni migliaia di ragazze e ragazzi possono esprimere la propria vena creativa con Murarte, dedicata al muralismo, alla street art e ai graffiti.