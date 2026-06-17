Il pratone Madonna delle Salette diventa wc per rom, i residenti vogliono più sicurezza e pulizia

Dopo la riqualificazione, il degrado: nuove criticità nella zona del pratone di Madonna delle Salette. Da diverso tempo si registrano problemi di convivenza tra i residenti di quest'angolo di Parella alta e diversi nuclei di rom, che circa sette mesi fa hanno deciso di parcheggiare qui tre camper.

Prato trasformato in gabinetto

Come spiegano i cittadini, lo spazio verde è diventato così una seconda casa per i nomadi, che lo utilizzano spesso come gabinetto e anche per la vita quotidiana. Per questo gli abitanti esasperati hanno contattato il consigliere di Fratelli d'Italia nella Circoscrizione 4 Luca Maggia, che sul tema ha presentato due interpellanze ed una mozione. Il 2 giugno Maggia, insieme al collega meloniano in Sala Rossa Enzo Liardo, ha incontrato una cinquantina di residenti di Madonna della Salette: le problematiche raccolte sono state segnalate all'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porceda.

Le richieste

Dopo qualche giorno i rom hanno lasciato l'area, ma il timore è che possano tornare visto che sono state abbandonate diverse biciclette. Per questo motivo domani sera, giovedì 18 giugno alle 19 al Pratone, è stato fissato un incontro tra i cittadini e le istituzioni: oltre a Maggia e Liardo, sarà presente anche l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone.

Obiettivo dell'iniziativa è dare voce alle esigenze del territorio, chiedendo in particolare maggiore sicurezza e legalità, tramite anche la pulizia di Madonna delle Salette e la sua valorizzazione.