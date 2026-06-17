Fermato dalla Polizia locale per un controllo: aveva un tasso alcolemico sette volte oltre il limite

Durante il pattugliamento del territorio, nel tardo pomeriggio di giovedì 11 giugno una pattuglia dell’Aliquota Pronto Impiego Nord della Polizia Locale di Torino, in servizio per controlli di sicurezza stradale, ha deciso di fermare un automobilista per l’andatura incerta che stava tenendo con il proprio veicolo. Le pattuglie della Polizia Locale monitorano costantemente la città, fermando veicoli per effettuare controlli sulle norme di circolazione.

7 volte oltre il limite di legge

Gli agenti, sospettando un possibile stato di ebbrezza del 46enne alla guida, lo hanno invitato a sottoporsi a pretest ed etilometro. Il test dell’apparecchiatura ha fornito un risultato di positività, con un tasso superiore a 3,5 g/l, sette volte il limite di legge pari a 0,5 g/l (se viene accertato un dato tra 0,5 e 0,8 g/l la sanzione è di tipo amministrativo).

L’uomo, 46enne di origine romena, è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. C e sanzionato per la patente scaduta di validità.

I controlli della Polizia locale

I controlli effettuati dalla Polizia Locale sulla circolazione sono funzionali alla sicurezza stradale. I conducenti devono sempre essere in condizioni ottimali per avere la padronanza del veicolo che stanno guidando, in modo da scongiurare conseguenze per sé, per i passeggeri trasportati e per gli altri utenti della strada.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.