Dal Farò alle sfilate storiche: Torino dà il via a San Giovanni. Il 24 fuochi d'artificio e Shaggy in piazza Vittorio

Dal Farò alle sfilate storiche: Torino dà il via a San Giovanni. Il 24 i fuochi d'artificio

Torino si prepara a festeggiare San Giovanni con tre giorni di festa, dove si intrecciano tradizione e novità. In programma musica per tutti i gusti, rievocazioni storiche, la fiaccolata sul Po, il Farò della vigilia in piazza Castello e tante attività diffuse sul territorio.

Momento clou dei festeggiamenti sarà la sera di martedì 24 giugno, con un grande concerto gratuito in piazza Vittorio Veneto, seguito come di consueto dai fuochi d'artificio sul fiume.

Lo Russo: "Occasione per celebrare storia"

“La Festa di San Giovanni – commenta il sindaco Stefano Lo Russo – sarà come ogni anno l’occasione per celebrare la storia e le tradizioni della nostra città e rafforzare il senso di comunità”. Ad aprire i festeggiamenti sarà il concerto gratuito stasera alle 20 al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Domani alle 12 dal Santuario della Consolata risuoneranno le campane in occasione della celebrazione dedicata alla Beata Vergine. Alle ore 17.30 l’ingresso principale del cimitero Monumentale ospiterà l’esibizione di un quintetto di ottoni.

Sabato alle 21, in piazza Palazzo di Città e piazza Castello, le “Note per San Giovanni” celebreranno la 25esima Festa Europea della Musica con esibizioni dal vivo, in contemporanea con performance di artisti e gruppi musicali in diversi punti della città.

Dal Farò ai fuochi

Il clou degli eventi sarà come di consueto il 23 ed il 24 giugno. Lunedì alle 18 si terrà la sfilata con le “Turinstars Majorettes”, accompagnate dalla banda e da gruppi storici. Dalle 18.30 alle 22 il corteo in costumi tradizionali attraverserà le vie cittadine. La giornata si chiuderà alle 22 in piazza Castello, con l’accensione del tradizionale Farò della vigilia.

Nel giorno della festa patronale, martedì 24 giugno, i più sportivi potranno partecipare a tornei di beach volley ed assistere a regate di canottaggio sul Po. Tra le 9.30 e le 22 in tutta la città risuoneranno i rintocchi della rassegna di concerti campanari dal titolo “Campane in festa per San Giovanni”.

Alle 10.30 il Duomo ospiterà la Messa solenne con la distribuzione dei pani della Carità, mentre alle 12.15 in Sala Rossa ci sarà la cerimonia di conferimento dei titoli di “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”.

Dalle 16 alle 18, nella sede dell’A.N.M.I. di viale Marinai d’Italia 1, sarà possibile visitare il Sommergibile Provana. Alle 16.30 una sfilata di auto storiche attraverserà la città, con partenza da piazza d’Armi per arrivare in piazza Castello: presenti Gianduia e Giacometta.

I festeggiamenti per San Giovanni culmineranno nel grande concerto gratuito “Torino is Fantastic”, alle 21 in piazza Vittorio, che accoglierà alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale quali Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai, i finalisti di “Amici” e la guest star internazionale Shaggy, con una nuova versione del suo celebre brano Boombastic, a trent’anni dall’uscita.

I fuochi d'artificio

La serata sarà anche il momento per presentare il logo ufficiale della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033. Un simbolo nato dalla collaborazione tra il Gruppo Armando Testa con 80 ragazze e ragazzi di istituti superiori del territorio.

La festa del Santo patrono si concluderà, come da tradizione, con lo spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Veneto, che avrà inizio al termine del concerto, intorno alle ore 23.30. Ad accompagnare i fuochi d'artificio la musica, che vuole lanciare un forte messaggio di pace.