E se tutto il marketing fosse solo rumore? La visione di Liberal Studio HTML

Liberal Studio, agenzia marketing di Torino fondata da Michele Ianni, si è costruita nel tempo una posizione distintiva: non essere soltanto un "semplice fornitore" di servizi digitali, ma un punto di incontro tra tecnica e lettura dei fenomeni culturali che influenzano il comportamento delle persone.

Siti web, campagne pubblicitarie, SEO, social media, intelligenza artificiale: sono tutti strumenti necessari, ma mai sufficienti se non inseriti dentro una comprensione più ampia di come cambia il mercato e, soprattutto, di come cambiano le persone.

Il limite più grande del marketing contemporaneo

Il marketing contemporaneo viene spesso raccontato come una somma di strumenti: un sito, una campagna Meta o Google Ads, un piano SEO, la presenza sui social ma... la realtà è più complessa.

Gli strumenti funzionano solo dentro un sistema di decisioni umane, spesso tutt’altro che razionali; gli studi di Daniel Kahneman, Premio Nobel 2002 per l'economia, hanno mostrato come le scelte quotidiane siano influenzate da bias cognitivi, scorciatoie mentali e percezioni emotive che agiscono prima ancora della logica.

Comprendere questi meccanismi non significa manipolare, ma progettare una comunicazione più efficace e aderente alla realtà.

“Fare marketing senza capire come le persone prendono decisioni è come progettare una vetrina senza sapere chi passa per quella strada: puoi avere un prodotto eccellente, ma stai parlando nel vuoto se non intercetti motivazioni, bisogni e percezioni reali” osserva Michele Ianni.

La prova concreta: il caso del libro "Paraguru"

Nel 2018 - ben 5 anni prima che il termine "fuffaguru" entrasse nel linguaggio comune e diventasse fenomeno mediatico, sdoganato anche dalla "Treccani" - Michele Ianni pubblicava "Paraguru", un testo sul marketing strategico che analizzava la deriva che stava prendendo il settore del marketing online: personal branding gonfiato, promesse di guadagni facili, formazione online costruita più sull'immagine che sulla sostanza.



Non era fortuna. Ma il risultato di un metodo: osservare i segnali deboli della società e trasformarli in analisi utili per chi fa impresa. L'articolo completo su questa storia è disponibile cliccando qui e dice molto su come Liberal Studio sia capace di leggere il mercato prima ancora che il mercato si manifesti.

Dalla lettura dei fenomeni alla costruzione delle strategie

Questa impostazione non rimane teorica.

Liberal Studio lavora quotidianamente su ciò che serve per far crescere o rilanciare la propria attività: dalla realizzazione di siti internet costruiti per convertire visitatori in clienti; alla gestione di campagne pubblicitarie su Google e META; dal posizionamento SEO Torino sui motori di ricerca al copywriting e scrittura di testi persuasivi; dalla gestione dei social network alla grafica pubblicitaria offline. Un presidio a 360° che copre ogni punto di contatto tra un'azienda e i suoi potenziali clienti.

Credenziali, queste, che non restano solo "sulla carta": l'agenzia, infatti, è certificata MIP Torino (lo stesso progetto da cui, nel 2006, è nata la gelateria GROM) e ha conseguito certificazioni internazionali da SEMRUSH Academy, HubSpot Academy e Google.

Non semplici badge decorativi, ma il risultato di un aggiornamento continuo in un settore che cambia ogni sei mesi e in cui chi smette di studiare smette, di fatto, di essere competitivo.

La formazione: perché un mercato più consapevole è un mercato migliore

Accanto all’attività di agenzia, Liberal Studio ha sviluppato nel tempo anche un’area dedicata alla formazione con video-corsi e percorsi online rivolti a imprenditori e professionisti che vogliano comprendere i principi fondamentali del marketing moderno: dal business modeling alla lead generation, dal copywriting all’advertising, costruendosi delle competenze solide, in totale autonomia, senza affidarsi a scorciatoie.

È una scelta controcorrente, forse. Ma coerente con una visione precisa: chi capisce davvero come funziona il marketing sa poi riconoscere chi può aiutarlo a farlo sul serio e, soprattutto, sa distinguere chi costruisce risultati da chi costruisce solo apparenze.

Ogni imprenditore, prima o poi, si trova davanti a una domanda difficile: il marketing che sto facendo sta davvero lavorando per me, o sto solo pagando per avere l'impressione di esserci?

La differenza tra le due cose è sottile, ma determina la sostenibilità di qualsiasi progetto nel tempo. Ed è spesso da questa domanda che inizia il lavoro più importante: non quello sugli strumenti, ma quello sulla comprensione del contesto.

Perché, alla fine, le aziende non hanno bisogno di più strumenti: hanno solo bisogno di capire quali strumenti ha - davvero - senso utilizzare, e come.

Liberal Studio

Agenzia Marketing e SEO Torino

Telefono: 348.02.72.136

https://www.liberalstudio.it/























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