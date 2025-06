Gtt testa nuovi totem informativi in metro: tre le stazioni coinvolte

Sei nuovi totem informativi sono stati installati nelle stazioni della metropolitana di Torino nell’ambito di una fase di sperimentazione promossa da Gtt. Le strutture sono comparse nelle fermate Carducci, Lingotto e Italia ’61, selezionate come punti strategici per valutare l’efficacia di questo nuovo servizio.

I totem, pensati per migliorare l’orientamento dei passeggeri, forniscono indicazioni chiare e immediate per raggiungere il centro città e le principali stazioni ferroviarie, come Porta Nuova e Porta Susa. Un’iniziativa che punta a rendere più agevole l’esperienza di viaggio per turisti e cittadini, soprattutto in snodi ad alta affluenza.

“Si tratta di una prova - spiegano da Gtt -. Abbiamo scelto alcune stazioni rappresentative per capire quanto questi dispositivi possano risultare utili. In base ai riscontri, valuteremo se estendere il progetto ad altre fermate della rete”.

La sperimentazione potrebbe rappresentare un primo passo verso un potenziamento della segnaletica smart nel trasporto pubblico. Per ora, la fase di test servirà a raccogliere feedback da parte degli utenti e degli operatori, in modo da calibrare al meglio eventuali future implementazioni.