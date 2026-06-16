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Eventi | 16 giugno 2026, 19:17

Il Comune ferma (per ora) i motori a Quelli del Toret e l'opposizione insorge [FOTO]

Firrao (Torino Bellissima) e Garcea (Forza Italia) si schierano a difesa di un evento che, ogni domenica in corso Stati Uniti, richiama quasi 1500 persone e circa 300 vetture d'epoca. Porcedda rassicura: "Necessario garantire le migliori condizioni di sicurezza"

Motori spenti per Quelli del Toret

Motori spenti per Quelli del Toret

Si chiama Quelli del Toret e, in pochi anni, è diventato uno degli appuntamenti "segreti" più noti di Torino. L'evento è infatti un ritrovo spontaneo e gratuito di auto storiche o comunque d’epoca, che ogni domenica mattina dava appuntamento ad appassionati e curiosi nel controviale di corso Stati Uniti, quasi all'angolo con corso Duca degli Abruzzi, nel cuore della Crocetta. Circa 300 le vetture che ogni settimana si presentavano puntuali, richiamando fino a 1500 persone. 

Ma adesso i motori sono stati spenti. "E' sempre stato un ritrovo spontaneo, ma il tam tam ha presto fatto aumentare i numeri delle persone - dice Edoardo Bessone, l'organizzatore dell'evento -. E questo ha comportato pro e contro. noi per primi ci rendiamo conto che un evento di queste proporzioni va gestito. Non ci è stato imposto un blocco, ma noi per primi per tutelare tutti i partecipanti abbiamo deciso di prenderci del tempo per chiarire con il Comune gli aspetti organizzativi: abbiamo chiesto un tavolo tecnico con gli assessori interessati e dovremmo vederci la prossima settimana". "Sarebbe però un peccato che un evento così bello e che non ha mai causato problemi venga incastrato tra i vincoli della burocrazia. Altrimenti potremmo pensare di spostarci verso Comuni vicini dove c'è grande interesse":

Le reazioni dell'opposizione

Una situazione che ha smosso le attenzioni dell'opposizione in Sala Rossa. "Quelli del Toret è una delle storie più belle nate spontaneamente a Torino. Un appuntamento gratuito, aperto a tutti e capace ogni domenica di richiamare centinaia di appassionati, diventando un simbolo della nostra tradizione automobilistica - dice Pierlucio Firrao, vicecapogruppo comunale di Torino Bellissima -. Come Torino Bellissima crediamo che il compito di una grande città non sia quello di fermare queste esperienze, ma di accompagnarle e aiutarle a crescere nel rispetto delle regole e della sicurezza".

Firrao ha quindi deciso di presentare un question time perché il Comune trovi una soluzione. Sulla stessa linea Domenico Garcea, vicecapogruppo di Forza Italia: "Ho chiesto al Presidente che il sindaco riferisca urgentemente in Aula su questa vicenda". "Torino è la città dell'automobile, della Fiat, di Mirafiori, della progettazione e della manifattura che hanno reso il nostro territorio conosciuto in tutto il mondo. Per questo motivo ritengo incomprensibile che iniziative come "Quelli del Toret", capaci di richiamare centinaia di appassionati e visitatori, possano essere considerate un problema anziché una risorsa" conclude l'azzurro.

Evento di successo, servono nuove regole

A riconoscere l'importanza della manifestazione anche l'amministrazione comunale, come chiarisce l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda: "Il crescente successo dell’evento ha reso opportuno approfondire con gli organizzatori gli aspetti legati alla sicurezza e alla viabilità". Per questo, lo scorso 8 giugno Porcedda ha incontrato gli organizzatori di "Quelli del Toret" "per condividere il percorso necessario a garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di sicurezza". 

I promotori dell'evento, dicono dal Comune, hanno quindi scelto di prendersi il tempo necessario "per completare gli adempimenti richiesti e definire le soluzioni organizzative più adeguate". Un passaggio che consentirà di accompagnare la crescita dell’evento, valutando anche eventuali location alternative e più funzionali ad accogliere un pubblico sempre più ampio.

Motori spenti per Quelli del Toret

Motori spenti per Quelli del Toret

Motori spenti per Quelli del Toret

Motori spenti per Quelli del Toret

Motori spenti per Quelli del Toret

Motori spenti per Quelli del Toret

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