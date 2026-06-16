Il Comune ferma (per ora) i motori a Quelli del Toret e l'opposizione insorge [FOTO]

Si chiama Quelli del Toret e, in pochi anni, è diventato uno degli appuntamenti "segreti" più noti di Torino. L'evento è infatti un ritrovo spontaneo e gratuito di auto storiche o comunque d’epoca, che ogni domenica mattina dava appuntamento ad appassionati e curiosi nel controviale di corso Stati Uniti, quasi all'angolo con corso Duca degli Abruzzi, nel cuore della Crocetta. Circa 300 le vetture che ogni settimana si presentavano puntuali, richiamando fino a 1500 persone.

Ma adesso i motori sono stati spenti. "E' sempre stato un ritrovo spontaneo, ma il tam tam ha presto fatto aumentare i numeri delle persone - dice Edoardo Bessone, l'organizzatore dell'evento -. E questo ha comportato pro e contro. noi per primi ci rendiamo conto che un evento di queste proporzioni va gestito. Non ci è stato imposto un blocco, ma noi per primi per tutelare tutti i partecipanti abbiamo deciso di prenderci del tempo per chiarire con il Comune gli aspetti organizzativi: abbiamo chiesto un tavolo tecnico con gli assessori interessati e dovremmo vederci la prossima settimana". "Sarebbe però un peccato che un evento così bello e che non ha mai causato problemi venga incastrato tra i vincoli della burocrazia. Altrimenti potremmo pensare di spostarci verso Comuni vicini dove c'è grande interesse":

Le reazioni dell'opposizione

Una situazione che ha smosso le attenzioni dell'opposizione in Sala Rossa. "Quelli del Toret è una delle storie più belle nate spontaneamente a Torino. Un appuntamento gratuito, aperto a tutti e capace ogni domenica di richiamare centinaia di appassionati, diventando un simbolo della nostra tradizione automobilistica - dice Pierlucio Firrao, vicecapogruppo comunale di Torino Bellissima -. Come Torino Bellissima crediamo che il compito di una grande città non sia quello di fermare queste esperienze, ma di accompagnarle e aiutarle a crescere nel rispetto delle regole e della sicurezza".

Firrao ha quindi deciso di presentare un question time perché il Comune trovi una soluzione. Sulla stessa linea Domenico Garcea, vicecapogruppo di Forza Italia: "Ho chiesto al Presidente che il sindaco riferisca urgentemente in Aula su questa vicenda". "Torino è la città dell'automobile, della Fiat, di Mirafiori, della progettazione e della manifattura che hanno reso il nostro territorio conosciuto in tutto il mondo. Per questo motivo ritengo incomprensibile che iniziative come "Quelli del Toret", capaci di richiamare centinaia di appassionati e visitatori, possano essere considerate un problema anziché una risorsa" conclude l'azzurro.

Evento di successo, servono nuove regole

A riconoscere l'importanza della manifestazione anche l'amministrazione comunale, come chiarisce l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda: "Il crescente successo dell’evento ha reso opportuno approfondire con gli organizzatori gli aspetti legati alla sicurezza e alla viabilità". Per questo, lo scorso 8 giugno Porcedda ha incontrato gli organizzatori di "Quelli del Toret" "per condividere il percorso necessario a garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di sicurezza".

I promotori dell'evento, dicono dal Comune, hanno quindi scelto di prendersi il tempo necessario "per completare gli adempimenti richiesti e definire le soluzioni organizzative più adeguate". Un passaggio che consentirà di accompagnare la crescita dell’evento, valutando anche eventuali location alternative e più funzionali ad accogliere un pubblico sempre più ampio.