Dipinti, film e apericena multietnica per la Giornata Mondiale del Rifugiato a Pinerolo e Luserna San Giovanni

Arte, sport, cibo e riflessioni a Pinerolo e a Luserna San Giovanni.in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. L’area Servizi Inclusione della Diaconia Valdese propone questa serie di eventi ormai da una decina di anni.

“La festa arriva dalla giornata di celebrazione dei nostri utenti, che sarà proprio il 20 giugno, ed è finanziata dal progetto Sai, Sistema di Accoglienza e Integrazione, del Ciss Pinerolese – spiegano le referenti di Servizi Inclusione per l’evento, Nadine Righi e Joy Kawalko –. Quest’anno abbiamo collaborato con il Comune di Pinerolo per stare in piazza Roma e riuscire così ad avere più visibilità”.

Le iniziative a Pinerolo

Si comincerà a Pinerolo, oggi, martedì 16 giugno in via Silvio Pellico 19, nell’interno cortile, in collaborazione con Refugee Week Italia e Soms Pinerolo, verrà proiettato il film ‘A World Not Ours’ di Mahdi Fleifel, che parla di una famiglia palestinese in esilio all'interno di un campo profughi.

Sabato 20 giugno la scena si sposterà in piazza Roma. Si rifletterà su persone rifugiate e migranti, dando informazioni sull’accoglienza e offrendo l’opportunità di un incontro con la cittadinanza. Alle 17,30 ci saranno attività per famiglie, bambine e bambini a cura del Community Center, con tema centrale ‘l’identità’: si potranno dipingere dei ritratti, con materiale vario. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del laboratorio sartoriale solidale FuoriModa con sfilata, alle 19,30 si potrà prendere parte al rinfresco gratuito a cura dell’Associazione Culturale Stranamore con rifugiati e rifugiate. Alle 21 è previsto il concerto dell’orchestra afrosubsahariana ‘Stella Nera Etnica’.

Durante tutta la giornata saranno presenti stand di associazioni ed enti del territorio, un’installazione FuoriModa e uno spazio video con materiali e racconti realizzati negli ultimi mesi: “Sono video che abbiamo costruito riguardo alla scuola di italiano per stranieri Penny Wirton. Nell’ambito di attività di inclusione che portiamo avanti insieme ai beneficiari del progetto, abbiamo realizzato un video. Gli studenti stesso hanno filmato la scuola, nello specifico il Liceo Porporato, intervistato persone e volontari, studenti, insegnanti ed ex insegnanti.”

Domenica 21 giugno alle 18 al Teatro del Lavoro in via Chiappero 12 ci sarà lo spettacolo teatrale ‘FronteraS.A.’ di Rafael Martínez Rodríguez nell’ambito del Festival Immagini dell’Interno, della compagnia cubana ‘Teatro sobre el camino’, in collaborazione con l’associazione culturale La Terra Galleggiante e associazione Baco.

Tutte le attività a Pinerolo saranno a ingresso libero.

Le iniziative a Luserna San Giovanni

A Luserna San Giovanni il primo appuntamento sarà venerdì 19 giugno a Villa Olanda, in via Fuhrmann 23, alle ore 18,30, per l’apericena multietnica al ristorante Cose Buone, con un contributo di 18 euro (bevande incluse). Seguirà alle ore 21 la proiezione gratuita del film ‘Due Fratelli’ (Jean-Jacques Annaud, 2004). Per informazioni e prenotazioni contattare il 334 6198263.

Sabato 27 giugno agli Impianti Sportivi alle ore 15 sarà presente l’artigianato internazionale e si terranno il laboratorio di aquiloni afghani per famiglie e il torneo di calcio con iscrizioni entro il 24/06. Alle 19 aperitivo condiviso gratuito.