Volley A2/F: Monviso Volley si affida alle mani di Cicogna

È un’opposta mancina, classe 1997, 175 centimetri, la torinese Olimpia Cicogna, cresciuta nelle giovanili del Parella sarà la riserva di Irbe Lazda. È lei a completare il duo di opposte e la rosa della Monviso Volley per la prossima stagione di A2. Reduce dall’esperienza in B1 a Garlasco, commenta: “Sono felicissima di entrare a fare parte della famiglia del Monviso Volley. È una società di grande valore e molto ambiziosa, nota anche per il suo grande pubblico che sarà un valore aggiunto durante tutta la stagione. Sono davvero emozionata all'idea di indossare questa maglia che ha un grande valore per me e non vedo l'ora di mettermi alla prova in questa nuova avventura. Sono curiosa di conoscere le ragazze e lo staff e di iniziare a lavorare per costruire un gruppo solido e determinato”.