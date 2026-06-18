Distretto del commercio, l’Unione montana del Pinerolese ci riprova: parte il sondaggio

L’Unione montana del Pinerolese chiede a tutte le imprese presenti nei suoi Comuni di segnalare ciò di cui ha bisogno il commercio locale. È on line per le aziende il sondaggio che è il primo step di un progetto che punta a creare un Distretto del commercio che comprenda i paesi di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice. “Avevamo già a partecipato a un bando regionale per finanziare la nascita del nostro Distretto, ma purtroppo non avevamo vinto. Ci riproviamo, consapevoli che il riconoscimento è importante per accedere ai finanziamenti per la promozione del commercio di prossimità”, spiega Maurizia Allisio, assessora dell’Unione montana.

Le chance di vincere il bando in scadenza il 30 giugno non sono molte: “Verranno selezionati cinque progetti ma due sono riservati alla Città di Torino” evidenzia Allisio.

Nel caso in cui il progetto dell’Unione montana risultasse tra i selezionati riceverebbe un finanziamento di 25.000 euro: “È importante che i commercianti rispondano al sondaggio anche per capire quali siano gli interventi utili da finanziare con quella cifra”.

Martedì 23 giugno, alle 14, si sarà un incontro in Unione montana con Ascom (Associazione commercianti), a cui è stata affidata la redazione del progetto del nuovo distretto.

Il questionario è da compilare on line a questo link, entro domenica 21 giugno.