Tesoriera, riapre il parco ma il muro perimetrale cade a pezzi: "Concludiamo i lavori"

Dopo anni di attesa e mesi di lavori, il parco della Tesoriera è finalmente tornato a disposizione dei torinesi. Ma mentre i cancelli sono stati riaperti e gli interventi di riqualificazione si avviano alla conclusione, resta aperto un fronte che continua ad alimentare le proteste dei residenti: quello del muro perimetrale di via Borgosesia, dove intonaci deteriorati e porzioni ammalorate preoccupano cittadini e famiglie.

A portare il caso in Sala Rossa è stato il consigliere comunale Pierlucio Firrao, chiedendo conto all'amministrazione delle condizioni del manufatto e delle tempistiche necessarie per restituire al parco un'immagine completamente riqualificata. Un caso segnalato anche dal comitato spontaneo "Torino in movimento".

Le segnalazioni dei residenti

Il tratto interessato si trova sul lato di via Borgosesia, nelle immediate vicinanze dell'area giochi, dove alcune parti del muro mostrano evidenti segni di degrado, con porzioni di intonaco in fase di distacco.

"Mi chiedo - ha sottolineato Firrao -, se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici e soprattutto quali siano le tempistiche per il completamento della messa in sicurezza". Per quanto riguarda la Tesoriera, tuttavia, il Comune ha già completato il ripristino della cancellata e delle superfici murarie sul lato di corso Francia e sta effettuando una verifica complessiva dello stato di conservazione delle mura che delimitano il parco.

Il caso di via Borgosesia

Ma proprio l'assessore al Verde, Francesco Tresso, ha ammesso che il problema è noto agli uffici. "Il Servizio Edifici per la Cultura ha infatti già inserito nella propria programmazione il ripristino delle superfici intonacate interessate dai fenomeni di distacco. Prima di procedere sarà però necessario completare l'attività di mappatura e valutazione tecnica dell'intero manufatto" così Tresso.

Solo al termine di questa fase verrà definito il piano operativo, anche sulla base delle risorse economiche disponibili. Difficile, al momento, stabilire una data precisa per l'avvio dei lavori.

Firrao: "Non fermiamoci a metà"

"La riapertura della Tesoriera è una bellissima notizia e restituisce ai torinesi uno dei parchi più amati della città. Proprio per questo non possiamo fermarci a metà" ha replicato Firrao. "Sarebbe un peccato lasciare il muro perimetrale ancora in queste condizioni dopo tutto il lavoro fatto. La Tesoriera merita di tornare completamente al suo splendore, in ogni suo dettaglio".