Pannelli fotovoltaici e nuovo impianto di riscaldamento per il centro polivalente di Piscina

‘Centro Polivalente ’l Rubat’ è il nuovo nome del complesso comunale di via Umberto I 64, a Piscina, dedicato alle associazioni del territorio, ora ristrutturato con il finanziamento dell’Unione Europea Next Generation Eu e pronto a essere inaugurato.

“Questo progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento ottenuto con la Città Metropolitana di Torino per il bando europeo Pnrr – ‘Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore’, relativo ai progetti integrati di rigenerazione urbana”, spiega il sindaco di Piscina Cristiano Favaro.

Si è tratto di un intervento di riqualificazione dell’intero immobile sui due piani, un tempo sede delle ex scuole elementari e medie del paese, sino ad oggi utilizzabile solo al piano terra e in limitata parte al piano superiore: “La fase pre-progetto risale a febbraio 2022, i lavori sono partiti a febbraio 2024 e terminati a dicembre 2025”.

L'intervento ha previsto un adeguamento della struttura alle norme sismiche del territorio e dal punto di vista dell’efficientamento energetico. “È stato realizzato un cappotto interno lato strada ed esterno lato cortile, sono stati montati i pannelli fotovoltaici, gli impianti di riscaldamento e condizionamento e pompe di calore per rendere l’immobile autosufficiente, con nuova pavimentazione, serramenti, pareti e arredi – spiega Favaro –. La novità principale riguarda la completa fruibilità e messa in sicurezza di tutto il piano superiore, i locali sono stati risistemati in sicurezza ed è stato installato anche un ascensore per collegare i due spazi”.

L’intero progetto ha previsto un investimento complessivo di circa 1 milione e 100mila euro di fondi europei con un cofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale di ulteriori 170mila euro.

L’inaugurazione del nuovo centro polivalente, che ha anche uno spazio per i giovani, si terrà domani, venerdì 19 giugno. Per l’occasione sarà anche aperta la mostra di Antonio Panino ‘Vis Naturae’, a cura di Angelo Mistrangelo: “Visto che Panino è uno dei fondatori di Piscina Arte Aperta, ci è venuto naturale pensare a lui”. Rimarrà aperta sabato 20 e 27 giugno dalle 15,30 alle 18, domenica 21 e 28 dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.

Infine, verrà presentato il restauro della Carta Corografica degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, redatta da Giovanni Borgonio nel 1683 e riveduta nel 1772, esposta permanentemente nella Sala del Consiglio Comunale di Piscina. Il restauro è stato possibile grazie al Ministero della Cultura a Roma.