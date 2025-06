Una sonda ecografica per aiutare i bambini piccoli

È una sonda ecografica microconvex, leggera e di dimensioni ridotte, adatta per le ecografie pediatrica, perché pensata per pazienti pediatrici e neonatali. Compatibile con l’ecografo ad altissima risoluzione, già donato da Vestireciclo, sarà utilizzabile grazie al sofisticato software necessario per il suo funzionamento, che è stato acquistato con il contributo del Lions Club Next Generation di Riva di Pinerolo.

Ieri, martedì 17, si è tenuta la cerimonia di ringraziamento all’ospedale Agnelli di Pinerolo, con la direttrice del presidio Emanuela Lovato, il direttore della Pediatria Luca Roasio, Direttore della Pediatria, la dirigente delle Professioni Sanitarie Barbara Chiapusso e una rappresentanza delle due associazioni donatrici.

“La nuova sonda ci consente di ottenere risultati di maggior precisione d’immagine, per un esame come quello dell’ecografia pediatrica che per i nostri piccoli pazienti può rivelarsi strategico, soprattutto in alcune situazioni di emergenza-urgenza, dove il fattore tempo per può fare la differenza” commenta il direttore generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle.

La sonda è particolarmente utile in caso di neonati prematuri. Le sue dimensioni permettono di svolgere un esame indicato per escludere determinate patologie come le emorragie.