La passeggiata lungo il Po in balia delle transenne, cede il terreno tra la Maratona e le Vallere

Transenne e cedimenti. E' l'attuale situazione di corso Fabio Massimo, la passeggiata lungo il Po che dall'altezza della passerella Maratona (recentemente riaperta al pubblico) conduce i passanti fino al parco delle Vallere e a Moncalieri. Un percorso a ostacoli, i cui danni risalgono alle piene dello scorso aprile. Il maltempo, infatti, ha provocato un grosso cedimento e un paio di piccole frane. La Città ha provveduto a delimitare la zona, anche perché l'area è quotidianamente frequentata da cittadini a piedi e in bici. A maggior ragione, oggi, con l'arrivo dell'estate.

Il porblema, insomma, non sembra di poco conto. Al punto che da Palazzo Civico non si conoscono ancora i tempi di programmazione dei lavori. "È un dissesto molto esteso - spiegano dal Comune di Torino -, che non può essere risolto con interventi di manutenzione ordinaria. Stiamo valutando il costo complessivo dell'intervento al fine di reperire le risorse necessarie".