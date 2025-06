Ennesima scorribanda al Caio Mario, vandalizzati gli uffici. E Gtt promette: "Ora controlli anche di notte"

Ancora un atto vandalico ai danni del parcheggio Caio Mario di corso Unione Sovietica. Poco dopo la mezzanotte ignoti sono entrati nella zona riservata alla ditta esterna Holachek, un servizio di controllo di Gtt. I ladruncoli hanno scassinato la porta, hanno buttato tutto all’aria e portato via le cassette in dotazione al personale (con all’interno i materiali di lavoro, forse anche gli apparecchi per fare le multe, e un telefono).

L'ultima scorribanda

"Non sappiamo chi sono, abbiamo scaricato le immagini e presentato regolare denuncia alle forze dell'ordine, con tutta la relazione dei danni registrati" così Gtt all'indomani dell'effrazione. L'ipotesi è che ad entrare siano stati dei ragazzini, già autori di varie scorribande. Dopo la chiusura dei bagni pubblici, fortemente voluta da amministrazione comunale e Circoscrizione 2, una parte della recinzione dello spiazzo per camperisti è stata divelta, così come la barra di ingresso. E l'area di sosta è tornata a essere un accampamento abusivo a cielo aperto, con camper e furgoni che entrano senza problemi e gratis. Insomma la sensazione è che gli occupanti non abbiano preso bene la nuova linea adottata dai vertici.

"Aumentiamo la vigilanza"

Negli ultimi mesi sono state potenziate le attività di security , con passaggi diurni tra le 10 e le 18 e notturni tra le 21 e le 5. Mentre negli ultimi due mesi è stato istituto presidio fisso di sicurezza 8-23 dal lunedì alla domenica. Così aveva spiegato in Sala Rossa l'assessora ai Trasporti, Chiara Foglietta, in risposta alla consigliera della Lega, Elena Maccanti.

Ma dopo l'ultimo raid Gtt alza ancora il tiro e promette: "Amplieremo il presidio di guardia di notte proprio in virtù dei continui atti vandalici".