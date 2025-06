Dopo la notte dei 'Ritratti sonori', tutto pronto a Moncalieri per la festa della musica

Oggi, sabato 21 giugno, è il primo giorno d'estate, ma la bella stagione, quella degli eventi e degli spettacoli all'aperto (ma anche di appuntamenti sportivi come la Reale Run), è iniziata già da due settimane a Moncalieri.

Nella serata di ieri i 'Ritratti sonori' hanno richiamato un grande pubblico in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico: Niccolò Fabi attraverso la musica ha sempre raccontato storie intime, diventando uno tra i cantautori più amati del panorama musicale italiano, così per una sera è stato intervistato da Alberto Bianco, in arte Bianco, cantautore anche lui e produttore discografico italiano. Ma Moncalieri d’estate continua. Stasera sarà tempo di festa della musica: tanti gli appuntamenti e gli eventi live che si concluderanno con lo spettacolo di un campione della comicità e dell'allegria come Massimo Lopez.

Questo il programma completo di questo weekend:

Sabato 21 giugno

Piazza Vittorio Emanuele II e Centro Storico

Dalle 18:00, diffusa per il centro di Moncalieri, La festa della Musica: quando l’arte scende in strada!

Artisti: Protto, Adriano Vecchio, Didie Caria, Chiara Effe, Elena Russo Kora, Esma, Marta Bucci e tanti altri!

Dalle 18:00 Batti e Ribatti (Live)

Dalle ore 19:00 sul palco principale Moncalieri Orchestra (Live)

Dalle 21:00 Lei non sa chi sono io! Massimo Lopez intervistato da Alessio Schiavo

Curiosità e confidenze di protagonisti del mondo dello spettacolo a cura di Roberto Piana

Dal tardo pomeriggio fino alle 24 l’arte scende nelle strade di Moncalieri con la Festa della Musica. Tanti artisti, band,orchestre e sul palco principale Massimo Lopez, comico, doppiatore e conduttore televisivo italiano. Ha fatto parte del Trio, con il quale ha lavorato dal 1982 al 1994, proseguendo poi la sua carriera artistica da solo.

Cortile del Comune - Via Principessa Clotilde, 10

Dalle ore 18, Ma davvero? Il salotto dove tutte le storie contano

Ospite: Paola Darò

Il nuovo format estivo che porta sul palco del centro storico di Moncalieri un mix scoppiettante di volti celebri e non, tutti straordinari nella loro quotidianità. A fare gli onori di casa duo improbabile ma collaudato: Paolo Montagna e Antonella Parigi, alla guida del salotto più imprevedibile dell’estate fra storie, aneddoti e curiosità.

Paola Darò, ingegneria civile, ora scrittrice del libro La finestra del terzo piano, romanzo che combina mistero, arte e introspezione personale. Un’occasione per scoprire come una mente analitica possa dar vita a storie che esplorano la profondità dell’animo umano.

Domenica 22 giugno

Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle ore 18:30, Dialoghi barocchi con Unione Musicale Ensemble

Un appuntamento con la musica classica promosso da Città di Moncalieri con il sostegno di Fissore Ceramiche

Antonio Vivaldi - Concerto in la minore per 2 violini, archi e basso continuo op. 3 n. 8 RV 522; Johann Sebastian Bach - Concerto in re minore per 2 violini, archi e basso continuo BWV 1043; Intervallo; Antonio Vivaldi - Concerto in sol minore per 2 violoncelli, archi e basso continuo RV 531; Johann Sebastian Bach - Concerto brandeburghese n. 3 in sol maggiore per archi e basso continuo BWV 1048

Con il sostegno di Fissore Ceramiche, un viaggio attraverso le note di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. Un’occasione unica per immergersi nelle meraviglie sonore di questi due giganti della musica barocca.

Tutto il programma su https://visitmoncalieri.it/evento/estate-moncalieri-2025/