Rifiuti e blatte in via Ormea, il Comune rassicura: "Servizi attivi e monitoraggio costante"

Sacchi abbandonati sul marciapiede, cattivi odori, insetti e persino roditori. Le polemiche dei residenti di San Salvario, per le condizioni dell'incrocio tra via Ormea e via Galliari, sono arrivate in Consiglio comunale grazie a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha chiesto chiarimenti all'amministrazione sulle condizioni igienico-sanitarie dell'area e sulle possibili soluzioni per ridurre i disagi denunciati dai cittadini.

Le segnalazioni dei residenti

Al centro delle proteste c'è l'ecoisola situata in prossimità dei civici 11/A e 8 di via Ormea. Secondo i residenti, i contenitori presenti non sarebbero adeguati a gestire i quantitativi di rifiuti prodotti dalle numerose attività commerciali della zona, tra cui ristoranti e una macelleria.

In particolare, i sacchi di grandi dimensioni utilizzati dalle utenze commerciali faticherebbero a essere conferiti correttamente nei cassonetti, soprattutto in quello destinato all'indifferenziato. Il risultato sarebbe l'accumulo di rifiuti all'esterno dei contenitori, con conseguente dispersione di materiali e presenza costante di sporcizia.

Una situazione che, secondo le segnalazioni, favorirebbe la proliferazione di colombi, cornacchie, insetti e roditori, oltre a creare disagi per chi vive e lavora nella zona.

Le richieste: più controlli e nuovi contenitori

Tra le proposte avanzate dai residenti per migliorare la situazione figurano: la sostituzione del cassonetto dell'indifferenziato con un modello più adatto alle esigenze delle attività commerciali, una diversa collocazione dell'ecoisola, un rafforzamento delle attività di pulizia e lavaggio e maggiori controlli sul corretto conferimento dei rifiuti.

Non manca, inoltre, la richiesta di interventi periodici di derattizzazione e disinfestazione per contrastare la presenza di infestanti segnalata nell'area.

La risposta del Comune: "Servizi regolari e nessuna criticità"

A tranquillizzare tutti è la risposta dell'assessora alla Transizione Ecologica e ai Servizi Civici, Chiara Foglietta, che ha fornito un quadro differente rispetto a quello emerso dalle segnalazioni. "La rimozione dei rifiuti abbandonati viene effettuata quotidianamente - così Foglietta -, compresa la domenica, mentre gli svuotamenti dei cassonetti seguono regolarmente il calendario previsto per la raccolta differenziata della zona. Anche le operazioni di spazzamento stradale verrebbero svolte ogni giorno senza particolari criticità o irregolarità riscontrate".

Nessuno spostamento per l'ecoisola

Sul fronte di una possibile ricollocazione dei cassonetti, Palazzo Civico frena. L'amministrazione ha spiegato che l'ecoisola è stata spostata soltanto temporaneamente in passato per consentire lo svolgimento di un cantiere. Oggi, però, non sarebbero presenti alternative praticabili per una nuova collocazione, a causa della presenza di dehors e passi carrai che limitano gli spazi disponibili.

Anche per quanto riguarda la lotta a roditori e insetti, il Comune assicura che le attività di derattizzazione e deblattizzazione sono già in corso e vengono effettuate con regolarità. "Il problema mi è stato segnalato dai residenti e, a seguito delle risposte ottenute, verificherò che la situazione sia effettivamente migliorata", ha replicato Firrao.