San Donato, l’incrocio pericoloso ha finalmente il suo segnale di stop

Finalmente qualcosa si muove sul fronte della sicurezza stradale nel quartiere San Donato. Dopo una serie di incidenti, l’incrocio tra via Ceva e via Macerata è stato messo in sicurezza dall’amministrazione comunale con l’installazione di un segnale di stop accompagnato da segnaletica orizzontale e verticale ben visibile.

Un intervento sollecitato a più riprese dai residenti della zona e dal capogruppo di Forza Italia in Circoscrizione 4, Walter Caputo, che un anno fa si era fatto portavoce delle preoccupazioni dei cittadini, soprattutto in considerazione della presenza di un centro anziani molto frequentato a pochi passi dall’incrocio. “Dopo troppi incidenti evitati solo per miracolo, finalmente un passo concreto – commenta Caputo –. La zona ne aveva davvero bisogno, vista la pericolosità dell’incrocio e il doppio senso di marcia su entrambe le vie. Ringrazio l’amministrazione per aver accolto la nostra richiesta: ora si potrà viaggiare con più tranquillità”.

Oltre al segnale di stop, è stato effettuato anche un rinnovamento della segnaletica orizzontale, rendendo nuovamente visibile l’attraversamento pedonale, elemento cruciale per tutelare i numerosi anziani che quotidianamente attraversano quell’area.