Apre il nuovo Sportello Lavoro ad Avigliana, nel Centro Commerciale Le Torri

Aprirà ad Avigliana un nuovo Sportello Lavoro gestito dal Centro per l'impiego di Susa.

Il servizio sarà ospitato in Corso Laghi 84 presso il Centro Commerciale Le Torri e sarà aperto due mercoledì al mese su appuntamento, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30, per offrire ai cittadini e alle imprese del territorio un punto di accesso più vicino ai servizi pubblici per il lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta e sostenendo i percorsi di inserimento e sviluppo professionale.

L'iniziativa nasce dalla convenzione sottoscritta tra Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso il Centro per l'impiego di Susa, la Città di Avigliana, il Comune di Buttigliera Alta e l'Unione Montana Valle Susa con l'obiettivo di rendere i servizi per il lavoro sempre più accessibili e capillari, raggiungendo anche le persone che risiedono nei territori più distanti dalle sedi dei Centri per l'impiego.

L'accordo prevede che la città di Avigliana metta a disposizione gli spazi destinati allo sportello. Il personale specializzato del Centro per l'impiego di Susa garantirà invece l'erogazione dei servizi rivolti sia ai cittadini sia alle imprese, offrendo supporto nella ricerca di lavoro, nell'orientamento professionale, nell'accesso alle opportunità formative e alle misure di politica attiva del lavoro. Le aziende potranno inoltre ricevere assistenza nella ricerca e selezione del personale e nell'utilizzo dei servizi dedicati alle imprese.

L'obiettivo dell'iniziativa nata dalla sinergica rete tra l'ente regionale, l'Unione Montana, la Città di Avigliana e il Comune di Buttigliera è sostenere il tessuto economico locale e rafforzare la presenza dei servizi pubblici per l'impiego in un'area strategica come la Valle di Susa, rendendo sempre più accessibili gli strumenti e le opportunità messi a disposizione dal sistema regionale.

Le dichiarazioni

«L'attivazione di questo nuovo sportello – sottolinea Erminia Garofalo, direttore di Agenzia Piemonte Lavoro – rappresenta un ulteriore passo nella strategia di prossimità dei servizi per il lavoro che Agenzia Piemonte Lavoro sta portando avanti attraverso la rete dei Centri per l'impiego regionali. Portare i servizi più vicino alle persone significa costruire risposte sempre più aderenti ai bisogni delle comunità locali».

«L'importanza di un nuovo Centro per l'Impiego ad Avigliana – dichiara Marcella Mansuino, assessora alle Politiche sociali e del Lavoro del Comune di Avigliana – è strategica per i giovani e per chi cerca un lavoro in Bassa Valle di Susa. Sarà un punto di riferimento essenziale per mettere in collegamento i bisogni dei cittadini e l'offerta di impiego da parte delle aziende di tutto il nostro territorio».

Contatti

Per informazioni è possibile contattare il Centro per l'impiego di Susa allo 0110876580 o via email a info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it. indicando nell'oggetto "Sportello di Avigliana".