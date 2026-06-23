Da via Braccini a piazza d'Armi, tornano i canestri. Lo Russo: "Troppi vandalismi, torinesi denunciate"

"Sindaco, metti a posto il canestro": è questo l'appello lanciato in un video da un gruppo di ragazzi nel playground di via Braccini. Perchè nell'area sportiva di San Paolo manca tutto: dal tabellone, all'anello alla rete. E così i giovani, con l'aiuto del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, hanno mandato questo messaggio a Lo Russo.

Degrado piazza d'Armi

Ma sono diverse gli spazi per praticare calcio, pallacanestro ed altre attività che versano in stato di degrado. Ad esempio piazza d'Armi: molto frequentato dagli appassionati della palla a spicchi, con il passare dei mesi il campetto sta vivendo una triste decadenza. Soprattutto ora che, con la bella stagione, potrebbe rappresentare un polo di attrazione importante, non solo per il quartiere.

Il canestro più lontano da corso Sebastopoli è stato distrutto e ora pende pericolante, tanto da essere stato transennato in attesa di restauri. Di fatto, dunque, è inutilizzabile e il campo è dimezzato. Su via Braccini, così come su piazza d'Armi, ci sono delle novità. Per l'area di San Paolo dal Comune fanno sapere che è stato ordinato il necessario per ripristinare il canestro.

Giochi rubati ed aree vandalizzate

Per quanto riguardo il campetto di Santa Rita, stamattina è intervenuto in radio il sindaco Stefano Lo Russo: "Quel campo è sostanzialmente gestito da un operatore privato: dalle informazioni che ho sono in arrivo sia i canestri, che interventi manutentivi". Il primo cittadino ha però voluto ampliare il discorso: "Noi abbiamo un problema: investiamo tanti soldi per rendere le nostre aree giochi fruibili e poi le cose vengono rubate o vengono vandalizzate".

"Ovviamente - ha proseguito - questo richiede ulteriori investiment: noi cerchiamo di avere un magazzino che consente le sostituzioni, però è ovvio che questa cosa produce disagio. A me dispiace tantissimo, anche perché stiamo facendo degli sforzi immani in condizioni finanziarie proibitive". "Ed è un peccato -ha aggiunto - che quando riusciamo a finire le cose poi passa poco, arriva qualcuno che le devasta o le ruba. Questo è veramente un'amarezza: non lo dico solo da sindaco, ma da torinese".

"Denunciate i vandalismi"

"In alcuni casi c'è una situazione di maleducazione: noi continuiamo a fare le sostituzioni del caso, sperando che questi episodi possano essere sempre meno. In alcuni parchi, che abbiamo completamente rifatto spendendo parecchi soldi, i giochi vengono usati male: rotti nella notte, rubate le cose come le porte da calcetto al Ruffini". Il sindaco ha quindi voluto lanciare un appello ai torinesi: "Se vedete atti di vandalismo, denunciate. E' molto importante".