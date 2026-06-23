Torino-Lione, dal Governo 56 milioni per le opere compensative nei Comuni interessati

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Infrastrutture che autorizza una spesa complessiva di 56,2 milioni di euro per il periodo 2026-2029 destinata alle opere compensative connesse alla tratta internazionale della Torino-Lione. Le risorse comprendono 50 milioni di euro per i 32 interventi di Priorità III previsti negli 11 Comuni interessati e ulteriori 6,2 milioni di euro per interventi destinati ai Comuni di Salbertrand e Chiomonte.



"È una grande notizia che testimonia la volontà del Governo di dare risposte concrete ai territori. Un segnale importante che consente alle amministrazioni locali di programmare con certezza opere attese da anni - dichiara il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari -. È un risultato che dimostra come il confronto istituzionale e il lavoro svolto sul territorio possano tradursi in interventi concreti e misurabili. La Torino-Lione è un'infrastruttura strategica per il Piemonte, per il Nord Ovest e per l'intero sistema produttivo italiano. Ringrazio il Governo e in particolare il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per l'attenzione dimostrata verso un territorio che avrà un ruolo sempre più centrale nei collegamenti europei".



"Questo provvedimento conferma un principio che abbiamo sempre sostenuto: le grandi opere devono procedere insieme agli investimenti per le comunità che le ospitano - sottolinea l'onorevole Elena Maccanti -. Le risorse autorizzate dal Governo consentiranno di migliorare servizi, viabilità e infrastrutture locali, rafforzando il rapporto di fiducia costruito negli anni con gli amministratori e i cittadini della Valle di Susa. La Torino-Lione continua ad avanzare e, insieme all'opera, avanzano anche le opportunità di sviluppo per le comunità locali".



"Accogliamo con grande soddisfazione il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge Infrastrutture - commenta l'assessore alle Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino -. Si tratta di una notizia estremamente positiva che consentirà ai Comuni di programmare e realizzare le opere con maggiore rapidità ed efficacia.

Un ringraziamento particolare va anche al presidente dell'Osservatorio della Torino-Lione, Calogero Mauceri, per il costante impegno e il lavoro di coordinamento svolto a favore dei territori e del dialogo con le amministrazioni locali. Nel corso della prossima riunione del Comitato di Supporto alla tratta internazionale definiremo insieme ai sindaci le modalità più efficaci e rapide per l'erogazione delle risorse, affinché i Comuni possano avviare quanto prima gli interventi programmati e trasformare questi fondi in opere concrete per i cittadini".