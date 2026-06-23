Transazioni fraudolente e carte carburante clonate: arrestato un autotrasportatore

I Carabinieri delle Compagnie di Susa e Rivoli hanno arrestato un autotrasportatore di 51 anni sorpreso, nei giorni scorsi, mentre effettuava un sospetto rifornimento di carburante presso un distributore di corso Allamano.

L’uomo è stato notato dai militari, impegnati in un servizio di monitoraggio dei flussi anomali di carburante lungo una delle principali direttrici di collegamento tra Torino e Rivoli. Giunto con un furgone immatricolato all’estero, il cinquantunenne ha iniziato a riempire alcune taniche collocate nel vano di carico del mezzo.

Poco dopo, dal veicolo è sceso un altro uomo, raggiunto da due complici arrivati a piedi. I quattro hanno collaborato nelle operazioni di rifornimento, mentre alcuni di loro svolgevano il ruolo di vedette.

L’intervento dei Carabinieri ha interrotto l’attività, consentendo agli investigatori di avviare immediati accertamenti. Dalle verifiche è emerso che il cinquantunenne, dipendente di un’azienda, avrebbe utilizzato indebitamente alcune carte carburante aziendali per consentire agli altri tre soggetti di prelevare illecitamente il gasolio.

I quattro uomini sono stati arrestati in flagranza di reato, in concorso tra loro, con l’accusa di indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento. I militari hanno inoltre sequestrato circa 140 litri di carburante.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato gli arresti e disposto nei confronti del dipendente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.