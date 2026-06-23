Antiqua 2026 torna a Settimo con Le veglie di Siena di Orazio Vecchi

Antiqua 2026 il 26 giugno alle 21.15 sarà ancora a Settimo Torinese presso la Chiesa di Santa Croce di piazza San Pietro in Vincoli.



Odhecaton, con l’Accademia del Ricercare, presenta “Orazio Vecchi – Le veglie di Siena”.

Antiqua invita il pubblico a un viaggio musicale nel cuore della cultura rinascimentale italiana attraverso Le veglie di Siena, capolavoro pubblicato nel 1604 dal compositore modenese Orazio Vecchi.



Quest’opera, tra le più vivaci e originali del repertorio tardo-rinascimentale, unisce l’arte del madrigale alla vivacità del teatro comico. Non si tratta soltanto di una raccolta musicale, ma di un vero e proprio ritratto della società senese del tempo: un mosaico di scene, caratteri e situazioni che raccontano la

quotidianità con eleganza, ironia e profonda umanità.



Vecchi conduce attraverso una sequenza di “veglie”, momenti conviviali serali, in cui amici si ritrovano per cantare, recitare, scherzare e raccontare. Le musiche alternano pagine poetiche a brani giocosi, trasformando la tradizionale forma del madrigale in qualcosa di nuovo e sorprendentemente teatrale. Il pubblico potrà così scoprire un mondo sonoro che anticipa, per spirito e struttura, il teatro musicale moderno.



Il concerto propone un’esecuzione coinvolgente che mette in luce la ricchezza delle voci, la raffinatezza dei testi poetici e il ritmo narrativo che rende Le veglie di Siena un’opera unica nel suo genere: uno spaccato della società italiana del Seicento, pieno di colore e vitalità.