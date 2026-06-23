Museo Egizio: dal 4 luglio ogni sabato tornano le aperture serali estive gratuite

Torna “Speciale Estate con Francorosso”, l’iniziativa del Museo Egizio e di Francorosso che consente di visitare gratuitamente il Museo ogni sabato sera dal 4 luglio fino all'8 agosto dalle 18.30 alle 22.30.



Giunto alla sua terza edizione, “Speciale Estate con Francorosso” si inserisce tra le azioni di sostegno alla cultura ed al territorio promosse da Alpitour World con il suo piano di responsabilità sociale.



Francorosso, Brand di viaggio di Alpitour World dedicato a vacanze di stile ed esperienze “d’autore”, tra relax, avventura, cultura e gastronomia, offrirà al pubblico, nell’ambito dello Speciale Estate, biglietti gratuiti per il Museo Egizio, prenotabili online.

Un’iniziativa accessibile a tutti e a tutte, pensata per chi rimane in città e anche per chi sceglie di visitare Torino nel fine settimana. Un’ultima occasione, inoltre, per ammirare il Pyramidion di Kha e il Libro dei Morti di Merit, due importanti prestiti rispettivamente dal Musée du Louvre e

dalla Bibliothèque nationale de France di Parigi, e visibili insieme in museo solo fino al 10 agosto 2026.