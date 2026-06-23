 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 23 giugno 2026, 15:38

Ginevra, Alberto Bianco, Nicole Zuraitis: gli ospiti della sesta edizione di Cubo Live

Dal 30 giugno al 2 luglio

Ginevra, foto di Kimberley Ross

Ginevra, foto di Kimberley Ross

Con la sua sesta edizione torna “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo gratuiti promossa da CUBO, l’archivio e museo d’impresa del Gruppo Unipol.
Ad accogliere la seconda tappa della rassegna - dal 30 giugno al 2 luglio 2026 - è la città di Torino nella cornice del Teatro Agnelli che farà da culla alle atmosfere vibranti delle tre serate, scandite da jazz internazionale e musica d’autore.
Ad esibirsi, il trio composto da Alberto Bianco, Roberto Angelini e Andrea Pesce, in un appuntamento dal tour Camaleonte che mescola concerto, spettacolo teatrale e laboratorio sonoro; la cantautrice torinese Ginevra Lubrano, tra le più interessanti voci della nuova scena musicale italiana; e Nicole Zuraitis, pianista e arrangiatrice jazz vincitrice di due GRAMMY®.
CUBO LIVE conferma così la propria vocazione a condividere cultura attraverso la musica, offrendo al pubblico esperienze intime e coinvolgenti in luoghi raccolti e suggestivi, dove la distanza tra artista e spettatore si annulla e il racconto personale si intreccia naturalmente con la performance dal vivo, privilegiando qualità, autenticità e sperimentazione.
Jazz internazionale, cantautorato, musica elettronica, classica contemporanea e nuove forme di contaminazione sonora si incontrano in luoghi fortemente identitari di quattro città: a Milano, nell’iconica Unipol Tower, a Torino, presso il Teatro Agnelli, a Loano, presso la Marina di Loano e Piazza Italia e a Bologna, nei giardini pensili di Piazza Vieira de Mello.
La gratuità degli eventi rappresenta uno degli elementi centrali della rassegna: un invito aperto a tutti a vivere concerti di altissimo livello artistico in una dimensione accessibile, partecipata e contemporanea.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium