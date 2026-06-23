Rifugio Vaccarone più sicuro: nuova scala esterna e doppia via di esodo a 2747 metri

Il Rifugio Vaccarone, situato a ben 2747 metri di altitudine, compie un passo fondamentale verso la modernizzazione e la tutela degli escursionisti. Di proprietà del Comune di Giaglione e storicamente gestito con dedizione dal CAI di Chiomonte, la struttura alpina offre da oggi standard di pernottamento notevolmente più sicuri. L'importante svolta è avvenuta grazie alla recente costruzione di una scala metallica esterna, che garantisce ufficialmente due vie di esodo indipendenti in caso di emergenza, adeguando l'edificio alle più recenti normative di prevenzione e gestione del rischio.

L'opera non rappresenta soltanto un'innovazione tecnica, ma anche un affascinante recupero storico. Vecchie fotografie d'archivio testimoniano infatti come l'edificio originario possedesse già una rampa esterna realizzata con i materiali dell'epoca, successivamente rimossa e mai più ripristinata nel corso degli anni. Questo intervento segna dunque un vero e proprio ritorno alle origini per la struttura, coniugando la memoria documentale dello storico avamposto con le attuali necessità di protezione per chiunque decida di pernottare nell'alta conca del massiccio d'Ambin.

La felice riuscita del progetto è il frutto di una proficua collaborazione istituzionale sul territorio piemontese. Il Comune di Giaglione ha interamente finanziato le fasi di progettazione, realizzazione e successiva messa in opera della struttura. Ad affiancare l'amministrazione in questa delicata operazione ad alta quota è stato il prezioso supporto logistico e tecnico del Club Alpino Italiano. Chi pianifica escursioni in questa area e desidera monitorare i sentieri può consultare i bollettini aggiornati su Arpa Piemonte per muoversi sempre con la massima consapevolezza meteorologica.