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B. Vittoria / Vallette | 24 giugno 2026, 09:52

Blackout o inciviltà? Il caso del frigorifero abbandonato (con il cibo dentro)

Il "ritrovamento" in via Principe d’Anhalt. E qualcuno suggerisce: "Qui non è mancata la luce"

Il frigorifero abbandonato in strada

Il frigorifero abbandonato in strada

Un frigorifero abbandonato in strada, ancora con gli alimenti al suo interno. Dal pane al formaggio, tutto in bella vista sotto il sole cocente. Una scena insolita e al tempo stesso simbolica che a Borgo Vittoria non è passata inosservata.

Un gesto di stizza legato al blackout, forse. Molto più probabilmente un atto d'inciviltà gratuito. L’elettrodomestico - che si suppone sia rotto - è stato deliberatamente lasciato sul marciapiede, in via Principe d’Anhalt. Senza chiamare l'Amiat. Dentro, secondo quanto segnalato dai residenti, generi alimentari di ogni tipo, elemento che rende l’episodio ancora più singolare e difficile da interpretare. Soprattutto in questi giorni di caldo afoso, con il rischio di cattivi odori e insetti dietro l'angolo.

Nessun blackout segnalato nella zona

A differenza di quanto inizialmente ipotizzato in alcune segnalazioni, nella zona di Borgo Vittoria non risultano (e questa è già una notizia) disservizi elettrici o blackout nelle ore precedenti. Un dettaglio che sposta completamente il quadro della vicenda: non un guasto improvviso, quindi, ma un probabile caso di abbandono volontario di rifiuti ingombranti.

Il frigorifero abbandonato in strada

Il frigorifero abbandonato in strada

ph.ver.

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