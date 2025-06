Maroncelli-Canelli, si mette in sicurezza l'attraversamento: "Ma ora il traffico va in tilt"

Dopo corso Cosenza, adesso tocca a corso Maroncelli. Nei giorni scorsi, all'intersezione con via Canelli, sono partiti i lavori per la messa in sicurezza di un attraversamento pedonale di zona Lingotto.

Si tratta di uno dei 18 incroci dove, d’intesa con le Circoscrizioni, la Città ha deciso di procedere prioritariamente attraverso lavori per un milione e 160mila euro, indispensabili per migliorare la sicurezza stradale dei pedoni.



Cosa succederà

L'obiettivo dei cantieri è ridurre il rischio per i passanti attraverso una moderazione della velocità dei veicoli. All'incrocio è previsto il restringimento da tre a due carreggiate per senso di marcia, la realizzazione di rallentatori a effetto ottico e la posa di segnaletica dedicata.

Verranno allargati i marciapiedi e per agevolare i pedoni nell’attraversamento saranno realizzate banchine salvagente al centro della carreggiata che consentano loro di procedere in due tempi. L’impiego di nuovi dispositivi luminosi permetterà di migliorare la visibilità della segnaletica e dei percorsi.



Entro il 2026

I lavori, che dovranno essere ultimati entro il 2026, sono stati finanziati nell’ambito del Piano nazionale sicurezza stradale 2030 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per tale impegno aveva messo a disposizione 13,5 milioni di euro i fondi, da suddividere in proporzione quattordici “grandi comuni” riportati nel rapporto annuale Istat sull’incidentalità stradale con maggiore coinvolgimento di pedoni (oltre a Torino, i fondi sono indirizzati anche a Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Catania).

"Aumento del traffico"

Ma a differenza di corso Cosenza, in questo caso c'è spazio per qualche polemica. La riduzione da tre a due corsie (una è riservata al trasporto pubblico) avrebbe causato, secondo chi abita in zona, un aumento del traffico tra corso Caio Plinio e piazza Bengasi. E in effetti le code non mancano neppure nel lungo ponte di San Giovanni.

“Quella di corso Maroncelli, considerando il sottopasso del Lingotto a mezzo servizio, è oggi un'arteria a scorrimento veloce - così la consigliera della Lega della Circoscrizione 8, Claudia Amadeo - Da quando sono iniziati i lavori, però, sono aumentati i rallentamenti perché le auto si incolonnano su unica corsia, quella in mezzo”. Solo dopo piazza Bengasi la situazione si normalizza perché la corsia dei bus diventa promiscua.

“Una scelta che ci lascia perplessi - continua la consigliera - soprattutto perché non è stata presa in considerazione la possibilità di rendere promiscua la corsia dei bus, lungo tutto il corso”. Fattore che probabilmente aiuterebbe a smaltire le code.