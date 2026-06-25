All'Avondo 20 Lab, le selezioni dell'All Music Contest 2026 per cantanti under 25



Martedì 30 giugno all'Avondo 20 Lab di via Vittorio Avondo, avranno luogo le selezioni dell'All Music Contest 2026: il palco è tuo, il format dedicato ai talenti Under 25 organizzato dall’Associazione AYE APS in collaborazione con Fuori Servizio Fuori Servizio APS e con il patrocinio della Circoscrizione 6.

Giunto alla sua quarta edizione quest’anno l’AMC si rinnova all’insegna dell’autenticità e della valorizzazione del territorio. esclusivamente riservato ai talenti Under 25 (solisti, band e DJ). Ad ascoltare e selezionare le giovani proposte ci sarà VINCENZO TORELLI, artista poliedrico, compositore, arrangiatore e autore di colonne sonore e sigle televisive.

Ha firmato la sigla di Star 90 su Rete 4 e di Gran Galà di Primavera su Canale 5. Nel 1995 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Per Non Sentire Più Freddo al Cuore. Nel 2005 ha vinto l'ADM Awards come miglior compositore internazionale con Un Gesto Può Cambiare il Mondo.

Le audizioni rigorosamente live avranno inizio alle ore 15,30.