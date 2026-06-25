Museo della Chimica di Settimo festeggia quattro anni di attività

Ci sono luoghi che custodiscono oggetti. E poi ci sono luoghi che custodiscono domande. Da quattro anni il MU-CH Museo della Chimica di Settimo Torinese è uno di questi. Un luogo dove la scienza esce dai libri e prende vita negli occhi di chi osserva una reazione chimica per la prima volta, nelle mani di chi sperimenta, nella curiosità di chi scopre che dietro ogni fenomeno quotidiano si nasconde una storia fatta di atomi e trasformazioni.

Sabato 27 e domenica 28 giugno il MU-CH spegne la sua quarta candelina e invita il pubblico a festeggiare insieme un traguardo che va oltre il semplice anniversario: quattro anni che raccontano la crescita di un luogo che ha saputo trasformare la divulgazione scientifica in un'esperienza da vivere, condividere e ricordare.

Per celebrare al meglio questo momento, il museo ha pensato a un regalo speciale per i suoi visitatori: per tutto il fine settimana il biglietto d'ingresso sarà ridotto per tutti a 7 euro e comprenderà la visita al percorso espositivo e tutte le attività speciali organizzate per l'occasione.

Visitabile dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, il MU-CH Museo della Chimica ha inoltre in programma, alle 11 e alle 17, una curiosa caccia al tesoro pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un percorso di gioco e scoperta tra gli spazi del museo. Alle 16 e alle 18 sarà invece il momento degli Esperimenti XL, gli appuntamenti più spettacolari del MU-CH, nel giardino della struttura, tra reazioni chimiche sorprendenti, colori che cambiano e fenomeni capaci di stupire a ogni età.

I festeggiamenti proseguiranno anche in serata. Sabato 27 giugno torna infatti la quarta edizione di “MU-CH Got Talent”, lo spettacolo gratuito in cui gli explainer del museo si sfidano a colpi di esperimenti scientifici scenografici. Un appuntamento divertente e coinvolgente dove la chimica diventa protagonista di uno show capace di unire divulgazione e intrattenimento. L'ingresso è previsto alle 21:00, la partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione. L'accesso sarà possibile da via Leinì o dal parcheggio di via Gianturco. Durante lo spettacolo il museo resterà chiuso e sarà visitabile negli orari ordinari del weekend.

Sarà una festa nel pieno stile del MU-CH: partecipativa, coinvolgente e ricca di meraviglia. Un'occasione per tornare a guardare il mondo con gli occhi della curiosità, lasciandosi sorprendere da quella scienza che spesso accompagna la nostra quotidianità senza che ce ne accorgiamo.

Quattro anni dopo l'apertura il MU-CH continua a essere un luogo in cui la conoscenza si costruisce attraverso l'esperienza diretta, dove imparare significa sperimentare e dove ogni visita può trasformarsi in una scoperta inattesa. Una crescita confermata anche dai numeri: dal 2022 al 2026 il MU-CH ha registrato oltre 80.500 visitatori, circa 53.200 studenti coinvolti in attività educative e più di 15.000 partecipanti a eventi gratuiti, con un tasso di ritorno delle scuole intorno al 60%.