I cinque elementi della natura racchiusi in un’arpa: il concerto immersivo a Grugliasco

Nella cornice della Cappella della Santissima Annunziata, sita in Borgata Quaglia, grazie alla co-progettazione con la Società Le Serre e l’Amministrazione comunale, Agamus è lieta di presentare “ELEMENTA – Viaggio tra i Cinque Elementi”, un percorso musicale immersivo ideato e interpretato dall’arpista Katia Ambra Zunino.

La performance si configura come un’indagine suggestiva attraverso le cinque energie primordiali che governano l’immaginario antropologico e naturale: Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere, un viaggio interiore ed esteriore, in cui il suono diventa strumento di esplorazione e contemplazione.

Le corde dell'arpa si trasformano di volta in volta in vento, gocce d'acqua, fruscii di foglie, crepitii e vibrazioni ancestrali, creando un universo sonoro in continuo mutamento. La dimensione musicale dialoga con quella simbolica, richiamando miti, tradizioni e immagini appartenenti a culture diverse, accomunate dal profondo legame con la natura e i suoi cicli.

Attraverso composizioni originali, melodie della tradizione e momenti di libera creazione, Katia Ambra Zunino costruisce un'esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico in modo intimo e partecipativo. La musica diventa così ponte tra passato e presente, tra materia e spirito, tra il mondo visibile e quello invisibile.