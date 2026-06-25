Oscillante: Torino diventa capitale del circo aereo contemporaneo

Torino si prepara a trasformarsi in un grande spazio sospeso tra aria, movimento e poesia. Dal 26 al 28 giugno tornano allo Spazio FLIC e all’Area Bunker le tre giornate di Oscillante, il primo festival europeo interamente dedicato alle discipline circensi ballant, le spettacolari tecniche aeree che uniscono acrobazia, volo, relazione fisica e ricerca artistica contemporanea. Un progetto unico nel panorama europeo, ideato e organizzato dalla Flic Scuola di Circo, una delle realtà più autorevoli del circo contemporaneo in Italia e in Europa.

Il festival, giunto alla sua quarta edizione, accoglierà artisti provenienti da Canada, Francia, Germania, Italia, Messico, Puerto Rico e Spagna, trasformando l'area del Bunker in un ambiente immersivo fatto di spettacoli, performance site-specific, installazioni multimediali, musica dal vivo, talk e momenti conviviali con street food e cocktail bar.

Il cuore del festival

Il momento più atteso del festival sarà il Cabaret Oscillante, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, un grande spettacolo serale completamente outdoor che riunirà 12 interpreti internazionali di trapezio ballant, corda volante e cadre coreano. Tra strutture aeree monumentali, scenografie luminose e musica dal vivo del fisarmonicista Paolo Forte, il pubblico sarà guidato dal carismatico attore e autore comico Francesco Giorda, maestro di cerimonia di un viaggio tra virtuosismo, ironia e poesia del movimento.

Gli appuntamenti principali

Tra gli eventi di punta figura lo spettacolo della pluripremiata artista tedesca Lisa Rinne, medaglia d’argento al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi. In scena con il musicista e artista circense Andreas Bartl, Rinne intreccia trapezio ballant, palo cinese e danza verticale in una creazione potente e metaforica, in programma sabato alle 20 e domenica alle 20.15.

Ospite speciale del talk sarà invece Pascal Jacob, storico del circo e direttore artistico del Festival Mondial du Cirque de Demain. Il 28 giugno alle 18 terrà un incontro aperto al pubblico sull'evoluzione dell'arte circense aerea contemporanea.

In situ(azione) e Spazio vivo

Per tutta la durata del festival, gli spazi del Bunker saranno animati da: IN SITU(azione), performance site-specific dirette da Roberto Magro ed Erika Bettin con gli artisti emergenti della FLIC; e SPAZIO VIVO, ambiente immersivo multimediale che avvolge il pubblico in un universo sensoriale fatto di immagini, suoni e movimento.

Lezioni aperte di trapezio ballant

Dal 15 al 20 giugno, dalle 17 alle 20, il pubblico potrà partecipare alle lezioni aperte di trapezio ballant, guidate dagli istruttori della Flic. Un'occasione rara per sperimentare in sicurezza una disciplina spettacolare. Ogni serata si concluderà con un “arrivederci musicale” affidato a un trio dal vivo.

Info

Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni. Vendita online su https://flicscuolacirco.it/