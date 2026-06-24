A luglio sulla terrazza di Eataly Torino è di nuovo tempo di Cinema in 35 millimetri

Torna Cinema in 35mm, la rassegna che propone tutti i martedì di luglio sulla terrazza di Eataly Torino le eccezionali proiezioni di pellicole in 35 millimetri.

Un'iniziativa organizzata da Eataly in collaborazione con Hiroshima Mon Amour e Museo Nazionale del Cinema.



Le proiezioni avverrano alle ore 21.30, mentre l'apertura porte sarà alle 21.

Gli appuntamenti

I quattro film, oltre a essere capolavori indiscussi del cinema su pellicola, toccano tutti il tema dell’eclissi, intesa, secondo l’antico greco ékleipsis, come "abbandono".

Sono pellicole di carattere quasi filosofico, che trattano l’eclissi del libero arbitrio, del corpo, della giustizia e dell’umanità.

Martedì 7 luglio | Minority Report (Steven Spielberg, 2002) https://www.eataly.net/it_it/minority-report-cinema-in-35-mm-2026-07-07-000000-29846

Martedì 14 luglio | La Mosca (David Cronenberg, 1986) https://www.eataly.net/it_it/la-mosca-cinema-in-35-mm-2026-07-14-000000-29847

Martedì 21 luglio | Mad Max - Oltre la sfera del tuono (George Miller e George Ogilvie, 1985) https://www.eataly.net/it_it/mad-max-oltre-la-sfera-del-tuono-cinema-in-35-mm-2026-07-21-000000-29848

Martedì 28 luglio | Brazil (Terry Gilliam, 1985) https://www.eataly.net/it_it/brazil-cinema-in-35-mm-2026-07-28-000000-29849

In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno.



Per info: eventitorino@eataly.it.