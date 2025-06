Degrado e occupazioni in Circoscrizione 2, l'allarme camper rom "spacca" la maggioranza del Consiglio

Dal parcheggio Caio Mario (e ai recenti atti vandalici) fino ad arrivare alle occupazioni di via Rubino, via Gaidano, via Gonin, via Nitti, strada delle Cacce (dove solo pochi giorni fa si è registrata una grigliata improvvisata con panni stesi), via Pernati di Momo e corso Salvemini. In Circoscrizione 2 - specie a Mirafiori Nord e Sud - continua a far discutere la presenza stanziale di camper e roulotte, in particolare riconducibile a nuclei familiari di etnia rom.

Il tema sollevato

L’interpellanza, ex articolo 45, presentata dal consigliere dei Moderati Alessandro Nucera ha riportato all’attenzione del Consiglio circoscrizionale un problema definito “cronico” da più esponenti politici. Con situazioni che da mesi (ma sarebbe più corretto dire, da anni) si trascinano stancamente: rifiuti abbandonati, atti vandalici, bambini scalzi che giocano in strada o che rischiano la vita e una generale convivenza mal digerita dai residenti, che nel mentre hanno formato nuovi comitati. Già autori di esposti e denunce indirizzati all'amministrazione.

"Chiediamo solo che anche in questi casi le regole vengano rispettate, al pari di ogni altro cittadino", ha affermato Nucera, sollecitando il Comune a un intervento diretto, a un monitoraggio più stringente e a una gestione strutturata del fenomeno. Nucera ha anche chiuso ricordando l’importanza di interventi sociali e progetti scolastici per i minori presenti. "Serve un investimento sul futuro di questi bambini. Non possiamo ignorare che vivano qui, tra i nostri quartieri, in condizioni spesso indecorose".

Una discussione accesa

Nel corso del dibattito, le posizioni sono apparse divergenti. Il consigliere di "Noi progettiamo per la 2" Davide Schirru ha sottolineato la necessità di affrontare il tema su più piani, non limitandosi alla sola repressione: "Serve un approccio che includa anche politiche di lungo periodo, coinvolgendo gli assessori Porcedda e Rosatelli su inclusione e welfare" mentre la consigliera del Pd, Sara Russo, ha menzionato - viene da dire, giustamente - il tavolo Sicurezza. A detta di molti, forse un po' troppo sornione nel contrastare questo fenomeno. Lo proverebbero le parole del presidente Rolandi a microfono. "Sono tre mesi che sto cerca di di organizzare questa commissione, ma al momento non si è trovata una quadra".

Il riferimento è alla famosa seduta Comune-Circoscrizione 2 a tema occupazioni rom che rischia di rimanere nel limbo per altri mesi. Sul problema si è detto scettico il consigliere della Lega, Gian Marco Moschella, che ha dichiarato: "Da mesi parliamo di questo tema senza mai arrivare a una soluzione concreta. E sono perplesso che si possa davvero pensare a un’inclusione sociale efficace".

Il voto finale e la spaccatura

Al termine della discussione, l’interpellanza è stata approvata con 13 voti favorevoli. Ma quel che più salta all'occhio è un altro dato. Per esempio che 6 membri della maggioranza si siano espressi diversamente. Il presidente del centro civico, Luca Rolandi, e la consigliera del Pd, Stefania Pisano, si sono astenuti dal voto. Mentre nei sei voti contrari figurano gli eletti nel Movimento 5 Stelle e oggi in opposizione (Juri Bossuto e Rita Grimaudo), ma soprattutto il capogruppo del Pd, Sara Russo, il coordinatore al Bilancio, Federico Raia, e i consiglieri del Pd Anastasia Guarna e Beatrice Gariglio.

Un documento che - a livello politico - ha diviso la maggioranza. Con quasi tutta la minoranza, al contrario, a votare a favore del documento di un consigliere di maggioranza. “Le questioni che riguardano la sicurezza non sono temi di destra o sinistra ma sono temi di tutti - spiega Nucera -. A mio avviso questo è un errore, perché un consigliere che presenta questi documenti non può essere ‘etichettato’. E ben sei esponenti della maggioranza hanno votato non favorevole a questo documento, pur sapendo che il problema sul territorio esiste ed è molto grave”.