Nichelino lancia Sonic Garden 2026 per un'estate diffusa di eventi

In assenza di Stupinigi Sonic Park, il Comune di Nichelino, come aveva già anticipato nei mesi scorsi, vara un programma di eventi estivi per regalare comunque ai residenti dell'area sud di Torino momenti di spettacolo e intrattenimento. Ed allora ecco che, fino al prossimo 31 luglio, la bella stagione sboccia negli spazi dell’OpenFactory con la prima edizione del Sonic Garden.
Un susseguirsi di appuntamenti per tutte e tutti in via del Castello 15, dalla musica alla stand up comedy, dal cinema alle presentazioni di libri. Tra gli appuntamenti da segnalare subito quello del 2 luglio, con il comico e artista 'di casa' Davide D'Urso, per un appuntamento che si annuncia fin da ora attesissimo.
Il programma completo: il 2 luglio Davide D'Urso
Il primo appuntamento è stato ieri, giovedì 25 giugno, con FLERT - IT’S A MATCH, primo esperimento di stand up comedy interattiva. Ecco tutti i prossimi eventi in calendario.
02 LUGLIO 2026
ore 19:00 LIBRI AL BANCONE - ANDREA FERRERO
Rimasti a terra. Eroi ed eroine dimenticati dell'avventura spaziale - Modera Fiodor Verzola
ore 21:00 - DAVIDE D’URSO
L'amichevole comico dei quartieri di Torino sul palco di Sonic.
04 LUGLIO 2026 ore 21:00 (apertura porte ore 18:00) - UNDERDOGS SUMMERSLAM
Il festival di Underdog giunge alla seconda edizione, nella meravigliosa cornice dell’Open Factory. Quest’anno, oltre ad una line up di band DIY con chitarre potenti, potrete trovare stand di fanzine, vinili e fumetti.
09 LUGLIO 2026
ore 19:00 LIBRI AL BANCONE - DARIO VOLTOLINI
Il cespuglio - Modera Darwin Pastorin
ore 21:30 - CINEMA SOTTO LE STELLE - SCHOOL OF ROCK
INGRESSO LIBERO
11 LUGLIO 2026 ore 21:00 - ABBRONZATISSIMA SHOW - LA CRICCA DELLE DRAG QUEEN
INGRESSO LIBERO
Preparati a vivere un'esperienza teatrale senza precedenti! Il loro spettacolo unisce performance e danza con un corpo di ballo straordinario, canto dal vivo che emoziona e video coinvolgenti che trasportano il pubblico in un viaggio visivo.
16 LUGLIO 2026 ore 21:00 COMEDY WINE - 4 RISATE E 4 CALICI CON FRANCO NERI
Una serata speciale dove il piacere della degustazione incontra l'ironia di uno dei volti più amati della comicità italiana. Franco Neri sarà protagonista di uno spettacolo coinvolgente e divertente, accompagnato da un percorso enogastronomico pensato per esaltare sapori e convivialità.
17 LUGLIO 2026
ore 19:00 LIBRI AL BANCONE - ENRICO PANDIANI
La terza dimensione - Modera Michele Pandini
ore 21:00 - SOUL DEEP BAND
INGRESSO LIBERO
Lo spettacolo live dei Soul Deep è carico di energia e la comunicazione bidirezionale che si instaura con il pubblico è sempre emozionante e coinvolgente. Il repertorio si sviluppa con una scaletta SOUL e BLUES di pezzi storici e non, riproposti in chiave moderna con arrangiamenti originali.
18 LUGLIO 2026 ore 21:30 - CINEMA SOTTO LE STELLE - INSIDE OUT
INGRESSO LIBERO
23 LUGLIO 2026 ore 21:00 - LIVE SHOW SEVEN-J e ZACK MERÌN
INGRESSO LIBERO
Durante l’evento si alterneranno alcuni artisti emergenti in apertura, selezionati da PurpleRoom Music, fino ad arrivare ai live show principali di Seven-J e Zack Merìn.
24 LUGLIO 2026 ore 21:00 - AMAZZONI - STAND UP
INGRESSO LIBERO
AMAZZONI il primo collettivo di comiche tutte ugualmente fuori di senno, composto da Aurora Camilli, Francesca Belmonte, Giulia Pacchioli e Patrizia Emma Scialpi.
30 LUGLIO 2026 ore 21:30 - ROOTS REVELATION - TRIBUTO A BOB MARLEY
INGRESSO LIBERO
Un viaggio nel cuore del reggae, tra le sonorità inconfondibili e i messaggi universali che hanno reso Bob Marley una leggenda della musica mondiale.
31 LUGLIO 2026 ore 21:30 - CINEMA SOTTO LE STELLE - ENCANTO
INGRESSO LIBERO
Per maggiori informazioni e per le prenotazioni (necessarie in alcune serate) openfactory.space