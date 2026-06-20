Nichelino chiede al presidente Mattarella il conferimento della Medaglia al Merito Civile

Una richiesta che si basa su dati storici, fatti universalmente riconosciuti e un lavoro archivistico completo e dettagliato portato avanti dal gruppo delle "Officine della Memoria". Dopo l'approvazione da parte della giunta comunale, Nichelino è pronta a far partire per Roma la richiesta di conferimento della Medaglia al Merito Civile.

Una certosina opera di recupero storico

La richiesta indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si fonda sul sacrificio e il coraggio dimostrati dalla comunità nichelinese nel corso degli anni della Seconda Guerra Mondiale e nel periodo della lotta di Liberazione. Si tratta di fatti storicamente accertati, che sono riemersi di recente grazie ad una opera di recupero certosina e meticolosa.

In attesa del sì del presidente Mattarella

L'assessore alle Tradizioni locali Giorgia Ruggiero ha definito questa iniziativa "la ciliegina sulla torta di un impegno diffuso, che coinvolge associazioni, volontari e cittadini di Nichelino”. E adesso non resta che attendere il pronunciamento del Capo dello Stato.