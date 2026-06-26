Da un box spunta un piccolo anatroccolo, scatta il recupero

Un piccolo anatroccolo, probabilmente smarrito, è stato scoperto questa mattina, 26 giugno 2026, all’interno di un box in zona collinare, in strada San Vito a Revigliasco. Una presenza inattesa che ha subito attivato la catena dei soccorsi per il recupero dell’animale.

La segnalazione è arrivata da alcuni residenti della zona, che si sono accorti del piccolo e hanno richiesto l’intervento delle strutture competenti per evitare che potesse trovarsi in difficoltà.

Il recupero e l’intervento dei servizi competenti

L’anatroccolo è stato recuperato senza particolari criticità da una condomina e successivamente sarà affidato alle cure del pronto soccorso veterinario di Grugliasco, struttura specializzata nella gestione e assistenza degli animali in difficoltà.