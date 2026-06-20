Controlli straordinari tra Porta Nuova e San Salvario: multe per quasi 10 mila euro

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi a Torino, un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto nella zona limitrofa alla Stazione Ferroviaria Porta Nuova e nei quartieri San Salvario e Nizza Millefonti, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, al controllo degli esercizi pubblici e alla tutela della sicurezza urbana, sanitaria e del decoro urbano.

Azione congiunta delle forze dell'ordine

All’operazione, coordinata dal Commissariato di Polizia “Barriera Nizza”, hanno preso parte anche i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” e della Polfer di Porta Nuova, oltre a personale della Guardia di Finanza, dell’ASL SIAN e l’ASL SPRESAL, nonché della Polizia Municipale.

Nell’ambito di tale attività è stata effettuata, in via preliminare, la sanificazione dei portici di via Nizza, nel tratto compreso tra via Berthollet e corso Vittorio Emanuele II, tramite intervento del personale AMIAT.

Nel mirino diversi locali ed esercizi

Nel corso dei controlli effettuati presso gli esercizi pubblici, in un locale di via Galliari è stato riscontrato che l’attività veniva svolta in maniera difforme rispetto a quanto comunicato con la DIA sanitaria, con emissione di sanzioni amministrative pari a 1.000 euro. Inoltre, il personale dell’ASL SIAN ha accertato alcune mancanze relative alla normativa HACCP, disponendo la sospensione dell’attività di cucina fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e irrogando ulteriori sanzioni pari a 2000 euro.

Analoghi controlli sono stati effettuati presso un locale di corso Vittorio Emanuele II, dove sono state rilevate irregolarità relative alla segnaletica del dehors, all’occupazione di suolo pubblico e alle condizioni igieniche all’interno dei locali adibiti alla somministrazione, con conseguenti sanzioni amministrative per oltre 350 euro.

Violazioni di una sala bingo in San Salvario

Particolare attenzione è stata rivolta anche al settore dei giochi e delle sale VLT; presso una sala bingo del quartiere San Salvario, gli accertamenti hanno consentito di rilevare violazioni alle prescrizioni della licenza, con particolare riferimento al mancato funzionamento dei sistemi di videosorveglianza e ad alcune irregolarità strutturali. La Polizia Locale ha, inoltre, accertato ulteriori irregolarità amministrative, tra cui ampliamenti abusivi degli spazi, carenze nella gestione dei rifiuti e condizioni igieniche non conformi, con sanzioni per un totale di oltre 5.300 euro. È stato, altresì, richiesto l’intervento dell’ASL SPRESAL per le verifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con emissione delle relative prescrizioni.

Ulteriori verifiche hanno interessato un esercizio di somministrazione di via Ormea, dove sono state riscontrate irregolarità amministrative legate alla mancata esposizione della SCIA, con conseguente sanzione di 1.000 euro. Nel corso del servizio, con l’ausilio dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30 grammi di hashish occultati in un cassonetto di via Saluzzo. Inoltre, il personale della Polfer ha contestato a un soggetto il possesso di una modica quantità di hashish per uso personale ai sensi della normativa vigente.

L’attività ha consentito complessivamente di identificare 137 persone, di controllare 5 veicoli e di elevare sanzioni amministrative per un totale di quasi 10000 euro.