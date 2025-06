Partiti i lavori di abbattimento dell’ex distributore di corso Umbria

"Sono iniziati i lavori di rimozione del distributore di corso Umbria", ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, sulla sua pagina Facebook. Una decisione attesa dai residenti nel Basso San Donato e che segna un passaggio concreto dal dibattito alle azioni, dopo anni di attese. Re ha spiegato come fosse “una richiesta di tanti cittadini e una necessità per riappropriarsi di spazio pubblico che sarà restituito al territorio”.

Dalle parole ai fatti

In passato, la questione dei distributori dismessi da quattro-cinque anni in corso Umbria era diventata simbolo di degrado e abbandono. Già nell’aprile 2025 veniva denunciato, dal consigliere della Lega Carlo Morando, lo stato “inaccettabile” della pompa abbandonata, trasformata in rifugio per rifiuti e senza alcuna recinzione efficace. Poi venti giorni fa Re aveva confermato che la concessionaria aveva finalmente avviato le pratiche per la rimozione e che la Circoscrizione aveva ottenuto dal Comune l’avvio della revoca della concessione ai sensi del regolamento comunale 395.

Un tassello della pista ciclabile

L’area liberata diventerà parte integrante del tracciato ciclabile in corso Umbria, già oggetto di contestazioni: tra aprile e maggio erano state raccolte le firme dei residenti preoccupati per la possibile perdita di parcheggi e il taglio degli alberi. Re aveva replicato che “le alberate non verranno rimosse”, e che i parcheggi esistenti saranno riorganizzati in linee lungo la strada, riducendo la pressione sul verde.

Verso una nuova vivibilità

Il progetto della ciclabile rientra nel più ampio piano urbano per calmare il traffico e valorizzare gli spazi pubblici, collegando infrastrutture, università e spazi verdi: Amedeo di Savoia, Parco Dora, la moschea e il museo “A come Ambiente” ne beneficeranno direttamente. Con l’avvio dei lavori, Basso San Donato si prepara dunque a una nuova fase di trasformazione.