"Pura adorazione”, comincia la tre giorni dei Testimoni di Geova all’Inalpi Arena [FOTO]

Già alle 8 di questa mattina l’area pedonale tra piazza d’Armi e l’Inalpi Arena brulicava di persone. Eleganti, nonostante il gran caldo, tanti con borse da una parte e figli per mano dall’altra.

Comincia così il primo dei tre giorni di congresso che i Testimoni di Geova organizzano da qui a domenica nel Palazzetto progettato da Isozaki. Con grande attesa per la giornata di domani, quando saranno celebrati circa 50 battesimi, uno dei momenti più carichi di significato per una comunità che in tutto il Piemonte e la Valle D’Aosta conta circa 26mila persone.

Tre giorni di programma

“Pura adorazione” è il tema scelto per l’appuntamento, condiviso con gli altri eventi che si terranno quest’estate in giro per il mondo. E dal 27 al 29 giugno, si prevede l’arrivo in città di oltre 15.000 persone al giorno: una porzione che supera la metà del totale dei fedeli in regione.

“È bello per noi collaborare con le autorità locali per organizzare questo evento entusiasmante a Torino", ha dichiarato Antonio Donnarummo, portavoce dei Testimoni di Geova. "Quest’anno il tema del congresso mira a offrire una guida a chi è alla ricerca di speranza. Ci auguriamo che, al termine dell’evento, tutti i partecipanti si sentano incoraggiati e motivati, avendo compreso meglio cosa significa veramente adorare Dio e come questo possa aiutarli ad affrontare le sfide di oggi”.

Strutture ad hoc e lavoro dei volontari

E negli spazi che di solito ospitano concerti o eventi dal vivo, da oggi a domenica sono ordinatamente disposte sedie e strutture di accoglienza, con particolare cura per i portatori di disabilità o con esigenze particolari. Addirittura, per chi ha difficoltà d’udito, è stata allestita un’area a parte, con la possibilità di ascoltare gli eventi tramite cuffie bluetooth.

Video legati a racconti evangelici si alternando con interventi dal palco (allestito dai volontari nel giro di una settimana) e canti eseguiti all’unisono dalle migliaia di persone presenti.

Alla giornata di apertura ha presenziato, a nome del Comune di Torino, l’assessore Paolo Chiavarino.