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Sport | 27 giugno 2026, 16:13

Il Judo torinese conquista la Nazionale: ben 11 atleti agli Europei Cadetti di Gran Canaria

Su venti azzurri convocati, più della metà si allena all'ombra della Mole. Lunedì l'inizio delle gare in Spagna con i fari puntati su Storione, Marriello e Mehabra

Il Judo torinese conquista la Nazionale: ben 11 atleti agli Europei Cadetti di Gran Canaria

Su una selezione di venti judokas a  rappresentare  lo stivale in judogi che parteciperanno ai Campionati Europei Cadetti in programma a Gran Canaria (ESP) ben undici si allenano all’ombra della Mole Antonelliana.

Le gare si svolgeranno in Spagna e precisamente a Gran Canaria lunedi 30, martedì 1 e Mercoledì 2 luglio. 

Tra i piemontesi in gara Ludovica Storione , Matilda Marriello e Ismael Mehabra già selezionati per partecipare ai mondiali di fine agosto in Ecuador, che hanno conquistato medaglie pesanti nelle gare di qualificazione all Europeo. 

Questi i piemontesi in gara giornata per giornata.

Lunedì 30 :
Storione Ludovica ( Kumiai Druento) 
Kg 48

Marriello Matilda ( Accademia Torino) kg 52

Mehabra Ismael ( Akiyama Settimo) kg 50

Martini Luca ( Akiyama Settimo) kg 55

Carabotto Gabriele
(Kumiai Druento) kg 60

Cena Federico (Akiyama Settimo) 
60 kg

Martedì 1 Luglio

Ciuffreda Andrea ( Akiyama Settimo ) 66 kg

Mercoledì 2 luglio

Parisi Cristian (Akiyama Settimo) 81 kg

Clara Fagiano ( Akiyama Settimo)
70 kg

Labate Federico (Akiyama Settimo) +90 kg

Palermo Elisa ( Kumiai Druento) 
+70kg

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