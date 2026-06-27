Il Judo torinese conquista la Nazionale: ben 11 atleti agli Europei Cadetti di Gran Canaria

Su una selezione di venti judokas a rappresentare lo stivale in judogi che parteciperanno ai Campionati Europei Cadetti in programma a Gran Canaria (ESP) ben undici si allenano all’ombra della Mole Antonelliana.



Le gare si svolgeranno in Spagna e precisamente a Gran Canaria lunedi 30, martedì 1 e Mercoledì 2 luglio.



Tra i piemontesi in gara Ludovica Storione , Matilda Marriello e Ismael Mehabra già selezionati per partecipare ai mondiali di fine agosto in Ecuador, che hanno conquistato medaglie pesanti nelle gare di qualificazione all Europeo.



Questi i piemontesi in gara giornata per giornata.

Lunedì 30 :

Storione Ludovica ( Kumiai Druento)

Kg 48

Marriello Matilda ( Accademia Torino) kg 52

Mehabra Ismael ( Akiyama Settimo) kg 50

Martini Luca ( Akiyama Settimo) kg 55

Carabotto Gabriele

(Kumiai Druento) kg 60

Cena Federico (Akiyama Settimo)

60 kg

Martedì 1 Luglio

Ciuffreda Andrea ( Akiyama Settimo ) 66 kg

Mercoledì 2 luglio

Parisi Cristian (Akiyama Settimo) 81 kg

Clara Fagiano ( Akiyama Settimo)

70 kg

Labate Federico (Akiyama Settimo) +90 kg

Palermo Elisa ( Kumiai Druento)

+70kg