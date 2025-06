Minaccia l’anziana madre con un coltellaccio per estorcerle denaro: arrestato 41enne

È finita con l’arresto l’ennesima serata di paura per una pensionata di 82 anni, residente nel quartiere Mirafiori. La donna ha chiesto aiuto al 112 nella serata di mercoledì 25 giugno 2025, dopo essere stata nuovamente minacciata dal figlio 41enne, che brandiva un coltello a serramanico con una lama di 20 centimetri per farsi consegnare del denaro.

A intervenire sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino, che hanno bloccato l’uomo ancora in possesso dell’arma e ascoltato il drammatico racconto dell’anziana madre. Secondo quanto riferito, non si trattava della prima volta: le richieste di soldi accompagnate da minacce erano diventate una routine carica di tensione e paura. Già due anni fa, infatti, il 41enne era stato ammonito dal questore per analoghi comportamenti violenti.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di arma da taglio. Resta ora da capire se il provvedimento porterà a una misura cautelare più incisiva per garantire la sicurezza della donna.