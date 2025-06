Nuovi giochi, pavimentazione sicura e accesso inclusivo: il parco Coggiola pronto a riaprire

Prosegue il piano di riqualificazione degli spazi pubblici nel quartiere Parella: in mattinata, il coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo presso l’area giochi "Coggiola" di via Carrera, per verificare lo stato dei lavori legati al Piano Integrato Urbano (Piu).

L’intervento, ormai in fase di completamento, ha visto un’importante opera di rigenerazione dell’intera area: è stata sostituita la vecchia pavimentazione in gomma antitrauma, ormai usurata, ed è stato effettuato il rinnovo completo delle attrezzature ludiche con giochi nuovi e più sicuri.

Particolare attenzione è stata data all’accessibilità: sono stati ribassati i cordoli per consentire l’ingresso anche ai bambini con disabilità o con difficoltà motorie. Sono inoltre state installate nuove panchine e cestini per la raccolta differenziata, migliorando la fruibilità dello spazio anche per le famiglie e gli accompagnatori.

“Si tratta di un intervento importante - ha dichiarato Ciravegna -, che restituisce al quartiere uno spazio bello, sicuro e inclusivo. A breve l’area sarà riaperta e completamente fruibile dalla cittadinanza”.