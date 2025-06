Incidente tra moto e camper sulla statale, motociclista ferito

Un violento scontro tra una moto e un camper Peugeot Boxer si è verificato a Giaglione, lungo la Strada Statale 25 del Moncenisio. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato di tipo semi-frontale: i due veicoli viaggiavano in direzioni opposte quando si sono urtati.

Il motociclista è rimasto ferito, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, e il soccorso stradale per la rimozione dei mezzi coinvolti.

L’incidente ha causato rallentamenti lungo la strada, con traffico gestito a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.