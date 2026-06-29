Anziano sulla carrozzina elettrica scivola in un dirupo

È precipitato in un dirupo con la sua carrozzina elettrica, mentre percorreva via Cianramà a Torre Pellice. La macchina dei soccorsi si è attivata verso mezzogiorno, ma l’uomo – un anziano di 92 anni, Quinto Zanella – è stato recuperato senza vita. L’incidente è avvenuto su una strada che sale dal centro e attraversa i boschi sopra il paese. Numerosi torresi hanno notato lo spiegamento di forze per ritrovare l’anziano. Oltre ai sanitari di Azienda Zero, hanno operato i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, squadre di terra e del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) e i carabinieri della stazione locale.
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