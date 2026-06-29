Topi d'appartamento, smantellata una banda attiva tra Giaveno e Ivrea

Cinque cittadini albanesi, tutti regolari in Italia, sono stata arrestati dalla polizia con l'accusa di aver messo a segno diversi furti in abitazione nei comuni di Giaveno e Ivrea. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino, nell’ambito di un’attività più ampia di contrasto ai reati predatori sul territorio provinciale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il gruppo è stato individuato grazie a un accurato lavoro investigativo, che ha permesso di monitorarne i movimenti, le abitudini e i possibili obiettivi. Gli elementi raccolti hanno consentito di predisporre un servizio di osservazione mirato, culminato nell’intervento nei pressi di un bar del quartiere Madonna di Campagna, a Torino.

I cinque sospettati sono stati bloccati e perquisiti sul posto. Le verifiche sono poi proseguite in un appartamento a Leini, utilizzato come base logistica della banda. Qui gli investigatori hanno recuperato una ingente quantità di refurtiva, sottratta alle vittime dei furti. Secondo gli accertamenti, il valore complessivo dei beni ritrovati ammonta a circa 60mila euro. L’elenco comprende: 24 anelli, 10 collane, 9 bracciali e 8 orologi, due dei quali di particolare pregio, oltre a numerosi altri ciondoli e monili in oro e argento.

Nel covo sono stati rinvenuti anche attrezzi da scasso, una smerigliatrice, grossi cacciaviti, guanti, scaldacollo e cinque radiotrasmittenti, utilizzate per comunicare durante i colpi e coordinare l'ingresso nelle abitazioni.

Al termine delle attività, i cinque uomini sono stati sottoposti a fermo per furto in abitazione e denunciati per ricettazione.